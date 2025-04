Leistungsschau Kupferzell, 10. & 11.05.25

Kupferzell freut sich auf ein ganz besonderes Highlight: Am Muttertags-Wochenende, dem 10. und 11. Mai, präsentiert der Gewerbe- und Handelsverein Kupferzell (GHV) die Leistungsschau, die die Vielfalt des örtlichen Gewerbes gebührend zur Schau stellt. Nach acht Jahren Wartezeit wird die Veranstaltung von einem fünfköpfigen Team in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert und verspricht ein Wochenende voller Entdeckungen. Mit dem Motto »Erleben. Entdecken. Staunen« werden 29 lokale Betriebe und Einrichtungen ihre Leistungsstärke und Vielfalt am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr an zwölf Standorten im Gewerbegebiet präsentieren. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 12 Uhr im Verwaltungsgebäude von Reca Norm statt, untermalt von musikalischen Darbietungen des Musikvereins Kupferzell. Grußworte von Landrat Ian Schölzel, Bürgermeister Christoph Spieles und GHV-Chef Richard Munz setzen den feierlichen Rahmen.

Die Palette der Aussteller reicht vom kleinen Familienbetrieb bis hin zu erfolgreichen Mittelständlern. Ob Autohaus, Baumschule, Bank, Gebäudetechnik, Fenster und Türen oder Hotellerie, ob Küchen, Holzhandel, Firmen rund ums Bauen, Kunstgalerie, Möbel oder Fliesenleger– die Vielfalt der Branchen ist beeindruckend und garantiert für jeden Besucher etwas Interessantes. Für die kleinsten Gäste und die ganze Familie gibt es ein attraktives Rahmenprogramm. Hüpfburgen, Kinderschminken, ein XXL-Sandspielplatz, Baggerfahren und Puppentheater sorgen für jede Menge Spaß. Darüber hinaus wird eine Stempel-Rallye angeboten, bei der bis zu 12 Stempel gesammelt werden können, um im Anschluss einen Gutschein eines örtlichen Betriebs zu gewinnen. Die Macher vom GHV versprechen tolle Preise im Gesamtwert von 750 Euro.

Kulinarisch wird ebenfalls nichts vermisst: Die ­örtlichen Vereine und Gastronomen sorgen zum Beispiel mit Würsten, Steaks, Pommes, Waffeln, Crepes, Kaffee mit Kuchen und vielem mehr für das leibliche Wohl der Besucher. Am Sonntag können sich die Gäste auf einen speziellen Mittagstisch freuen. Die Leistungsschau ist nicht nur eine Gelegenheit, die Qualität und Vielfalt der heimischen Wirtschaft zu erleben, sondern auch eine Plattform für Schulabgänger, um sich über Ausbildungsangebote zu informieren.

Der Besuch der Leistungsschau in Kupferzell ist die ideale Gelegenheit, eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft zu entdecken – ein Erlebnis für Jung und Alt! Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten findet man auf der Webseite des GHV unter www.ghv-kupferzell.de.

Leistungsschau Kupferzell, Sa. 10. Mai, 13 bis 17 Uhr, So. 11. Mai, 11 bis 17 Uhr, Gewerbegebiet Kupferzell, www.ghv-kupferzell.de