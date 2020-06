Forschungen am neuen Lithium-Schwefel-Akku laufen auf Hochtouren

Der Smartphone-Akku hält ganze fünf Tage durch? Und das E-Auto fährt mit nur einer Aufladung über 1.000 Kilometer weit? Was aktuell noch nach Zukunftsmusik klingt, könnte schon bald ein neuer Batterietyp ermöglichen, an dem derzeit mit Hochdruck geforscht wird: der Lithium-Schwefel-Akku.

Dieser neue Typ soll im Vergleich zu den bisher verbauten Lithium-Ionen-Akkus über enorme Energiedichte und Kapazität verfügen. Allerdings wiesen die Prototypenbislang das Problem auf, dass sie nach nur wenigen Ladezyklen unbrauchbar waren. Ein Deutsch-Australisches Forscherteam konnte diese Mängel nun weitgehend beheben und einen wichtigen Schritt in Richtung Kommerzialisierung machen. Die Entwickler um Holger Althues vom Fraunhofer-Institut Werkstoff- und Stahltechnik in Dresden und Mahdokht Shaibani von der Monash University in Melbourne haben einen Weg gefunden, mit der sich die Lebensdauer der neuartigen Akkus deutlich verlängern lässt.Die Forscher haben ihre Entwicklung bereits zum Patent angemeldet.

unsplash.com

Die Vorteile des Lithium-Schwefel-Akkus liegen neben seiner Leistungsfähigkeit auch in seinen deutlich geringeren Produktionskosten und seiner höheren Umweltverträglichkeit. Anstatt wertvoller Elemente wie Nickel und Kobalt, die in derzeitigen Akkus verwendet werden, benötigt die neue Batterie neben Lithium lediglich Schwefel – als Abfallprodukt der industriellen Batterieproduktion günstig verfügbar. Auch dürfte das Recycling der neuen Akkus deutlich weniger Aufwändig und damit umweltschonender sein als bisher. Man darf also gespannt sein, wann die ausgereiften Lithium-Schwefel-Akkus auf den Markt kommen werden.