In der Öffnungsphase steigt der Bedarf an Schnelltests weiter an. Little Pinguin bietet in seinen Schnelltestzentren in Weinsberg, Obersulm, Bretzfeld, Neuenstein, Kupferzell und ab 27.5. auch am Breitenauer See an jedem Tag Testangebote an.

Im März 2021 fiel der Startschuss: In der Weinsberger Hildthalle eröffnete Little Pinguin in Kooperation mit der Falken Apotheke Weinsberg das erste Schnelltestzentrum. Seither ist viel passiert: »Es hat sich schnell herumgesprochen, wie gut die Organisation funktioniert und wie gut das Schnelltestzentrum angenommen wird. Daher sind weitere Gemeinden auf uns zugekommen und haben uns die Zusammenarbeit angeboten«, erklärt Prokurist Michael Wieland.

Nun ist das Dienstleistungsunternehmen Little Pinguin aus Ellhofen mittlerweile ein erfahrener Betreiber, der Schnelltestzentren in Bretzfeld, Kupferzell, Weinsberg, Neuenstein, Obersulm und Löwenstein (am Breitenauer See) betreibt. »Viele Menschen sind bereits vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend oder bleiben bei Ansteckungsgefahr ganz symptomfrei. Die neuen kostenlosen Bürgertests machen es möglich, Corona-Infektionen mit hoher Sicherheit schnell zu erkennen«, so Michael Wieland von Little Pinguin.

Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes (TestV) kostenfrei durchgeführt. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten, im Schnelltestzentrum in Weinsberg werden auch PCR Tests angeboten. Unter der jeweiligen Homepage kann bequem ein Termin gebucht werden. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich. Das medizinisch-geschulte Personal führt einen Nasenabstrich im vorderen Bereich durch – dank der neuartigen Schnelltests muss der Abstrich nicht im Rachen oder tiefen Nasenraum abgenommen werden. Somit ist dieser deutlich angenehmer für die Getesteten.

In den zentral gelegenen Schnelltestzentren sind mehrere Testkabinen eingerichtet, in denen jeweils im Vier-Minuten-Rhythmus die Schnelltests durchgeführt werden. Das Ergebnis des Schnelltests liegt bereits nach ca. 15 Minuten vor. Dieses kann dann von den Getesteten gleich digital abgerufen und kann auch zur Vorlage gezeigt oder ausgedruckt werden. Man muss nicht lange vor Ort auf das Ergebnis warten. »Wir wollen eine schnelle Abwicklung gewährleisten«, so Wieland.

»Aufgrund der derzeitigen Impfsituation ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern«, beschreibt Michael Wieland die Bedeutung. Der Bedarf sei entsprechend groß. »Wir legen Wert auf allerhöchste Qualität. Unsere Testzentren zeichnen sich durch höchste Hygienestandards und großzügig gebaute Testkabinen aus«, erklärt Wieland. Die Kabinen werden nach jedem Test desinfiziert. Das gesamte Testpersonal wurde umfassend vor Ort von medizinischem Fachpersonal geschult und trägt Schutzkleidung, Masken, Visiere und Hygienehandschuhe. Die Besucher können sich also sicher sein, dass die Testung unter absolut professionellen und sterilen Rahmenbedingungen erfolgt. Die eingesetzten Schnelltests weisen höchste Zuverlässigkeit auf. Die Probeentnahme kann im vorderen Nasenbereich, im Rachen oder - vorwiegend bei Kindern - über Speichelsammlung auch im Mundbereich, ähnlich wie bei einem Lolly, erfolgen. Es wird ein moderner, sogenannter 3in1 Test verwendet.

Firmen, die einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter wünschen, haben die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Auf Anfrage können mit dem mobilen Einsatzteam auch Schnelltests bei Unternehmen / Schulen etc. vor Ort vereinbart werden. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle Weinsberg

Grasiger Hag 1, 74189 Weinsberg

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

Hotline-Zeiten: Mo-Fr 9-12 und 15-18 Uhr, Sa+So 9-12 Uhr

E-Mail: kontakt@szwt.de

www.szwt.de

Öffnungszeiten

Mo 17-20 Uhr

Di 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Mi 17-20 Uhr

Do 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Fr 17-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr. 13-16 Uhr

Schnelltestzentrum Brettachtal

Brettachtalhalle

Humboldtstraße 3, 74626 Bretzfeld

Telefon-Hotline: 0151-6403-9288

E-Mail: kontakt@sz-br.de

Homepage: www.sz-br.de

Öffnungszeiten

Mo 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Di 17-20 Uhr

Mi 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Do 17-20 Uhr

Fr 17-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr 13-16 Uhr

So 8-12 Uhr

Schnelltestzentrum Obersulm

Jahnhalle (Alte Turhalle)

Jahnstraße 7, 74182 Obersulm-Willsbach

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

Telefon für Firmen/Gruppentermine: 0160-9108-9667

E-Mail: kontakt@sz-osu.de

Homepage: www.sz-osu.de

Öffnungszeiten

Mo 9-12 Uhr

Di 17-20 Uhr

Mi 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Do 17-20 Uhr

Fr 9-12 Uhr

Sa 13-16 Uhr

So 9-12 Uhr

Schnelltestzentrum Kupferzell

Carl-Julius-Weber-Halle

Jahnweg 2, 74635 Kupferzell

Telefon-Hotline: 0151-6604-5548 Hotline Kupferzell

E-Mail: kontakt@sz-ku.de

Homepage: www.sz-ku.de

Öffnungszeiten

Di 8-12 Uhr 17-20 Uhr

Do 8-12 Uhr 16-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr

Schnelltestzentrum Neuenstein

Alte Turnhalle

Öhringer Str. 28, 74632 Neuenstein

Telefon-Hotline: 0151-6604-5530 Hotline Neuenstein

E-Mail: kontakt@sz-neu.de

Homepage: www.sz-neu.de

Öffnungszeiten

Mo 17-20 Uhr

Mi 17-20 Uhr

Do 9-12 Uhr

Sa 8-12 Uhr