Ludwigsburger Frauen Infotage

Vom 2. bis zum 12. Mai stehen im Landkreis Ludwigsburg wieder die Belange von Frauen im Fokus, um neue Chancen aufzuzeigen. In diesem Jahr wird im Programm besondere Aufmerksamkeit auf »Frauen in MINT-Berufen« gelegt.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik sind längst keine reine Männerdomäne mehr. Dennoch sind in diesen Berufssparten Frauen auch heute noch deutlich unterrepräsentiert. Dabei eröffnen sich angesichts des Klimawandels, der Digitalisierung und des Fachkräftemangels in diesen Bereichen zahlreiche neue Möglichkeiten für Frauen.

Über 60 Vorträge, Impulse, Workshops umfasst das abwechslungsreiche Programm zum Motto »Selbst ist die Frau?! – Erweitern Sie Ihr MIN(D)T-Set«.

Veranstaltet werden die Frauen infotage von der Agentur für Arbeit und dem Landratsamt Ludwigsburg, sowie dem Regionalbüro für berufliche Fortbildung.

Die breite Themenpalette umfasst auch Vorsorgethemen, finanzielle Unabhängigkeit sowie berufliche Zukunftschancen und Qualifizierungen. Infos zu den Berufsfeldern Klimaschutz und Handwerk sind ebenso zu finden wie geführte Wanderungen. Ein pferdegestütztes Coaching und der Umgang mit Gefühlen runden das Programm ab. Junge Frauen erwartet zudem die Ausstellung »Neues ausprobieren« und Ausbildungstipps. Begleitet wird die Veranstaltungsreihe mit einer fulminanten Highlight-Veranstaltung, am 3. Mai, mit starken Frauen – und solchen die es werden wollen…

Ab 14.30 Uhr informieren Unternehmen, Organisationen, Weiter-Bildungseinrichtungen, MINT-freundliche Schulen und die Stadt. Es gibt Beratungsangebote zu »grünen Berufen«, beruflichem Ein-, Um- und Aufstieg und Ausbildungen.

Ab 16.30 Uhr wird das Programm mit einem spannenden Vortrag bereichert: Die Präsidentin der dualen Hochschule Baden-Württemberg Frau Prof.in Dr.in Martina Klärle führt in die Welt der starken Frauen ein, mit »Frauen gesucht als: Professorin, Ingenieurin, Weltretterin«.

Einblicke in die Berufswelt der MINT-Berufe aus Frauensicht, geben in der sich anschließenden Podiumsdiskussion Sylvia Rall von »HAINBUCH« und Xenia Torniarsky von »XTservices«. Auch die Sicht einer Maschinenbauingenieurin mit Familie und einer Auszubildenden in einem Handwerksberuf fließen in die Diskussion mit ein.

FRAUEN INFOTAGE

Di. 2. bis Fr. 12. Mai Frauenthemen im Fokus

Über 60 kostenfreie Angebote im Landkreis Ludwigsburg live ONLINE & PRÄSENZ

Highlight

Mittwoch 3. Mai, 14.30 bis 19.30 Uhr,

Info- und Beratungstag

16.30 bis 18.30 Uhr,

Vortrag: Frauen gesucht als: Professorin, Ingenieurin, Weltretterin. Mit Podiumsdiskussion.

Kostenfrei! Ohne Anmeldung!

Stadthalle Schillerhöhe, Marbach am Neckar.

Anmeldung und Infos unter: www.landkreis-ludwigsburg.de/fraueninfotage