Marketing für Unternehmen: wichtige Fragen, die sich Unternehmer stellen sollten

Gerade neu gegründete Unternehmen stehen vor der wichtigen Aufgabe, für die eigenen Produkte zu werben. Je nachdem, worin der Unternehmensinhalt besteht, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen dazu. Dass verschiedene Onlinekanäle dabei selbst für traditionelle Branchen heute kaum mehr wegzudenken sind, liegt auf der Hand. Online Marketing gestaltet sich in der Regel sehr kostengünstig und erlaubt gleichzeitig eine hohe Reichweite. Fest steht, wer eine Marketingstrategie ausarbeiten will, sollte sich anfangs eine Reihe von Fragen stellen und diese beantworten.

B2B oder B2C?

Die Zielgruppendefinition ist ein erster wesentlicher Schritt, um darauf auch die Marketingstrategie für das Unternehmen aufzubauen. Eine grundsätzliche und wichtige Unterscheidung besteht darin, ob die Zielgruppe vorwiegend Endkonsumenten sind – in diesem Fall wird vom B2C – oder Business to Consumer Marketing gesprochen. Viele Unternehmen verkaufen ihre Produkte jedoch auch nur an andere Unternehmen wie z.B. Maschinenhersteller, Business Coaches oder Anbieter von Unternehmenssoftwares. In diesem Fall wird von B2B oder Business to Business gesprochen.

Je nachdem, ob ein B2B- oder B2C-Ansatz verfolgt wird, unterscheiden sich auch die Medien, die im Marketing gewählt werden. Während Endkonsumenten z.B. auf Plattformen wie Facebook und Instagram gut zu erreichen sind, sind Direct Mailings und Plattformen wie LinkedIn besser geeignet, um B2B-Kunden anzusprechen. Die Wahl des richtigen Mediums kann daher über Erfolg und Misserfolg entscheiden.

Push- oder Pull Marketing?

Im Marketing wird häufig in Push- und Pull Marketing unterschieden. Bei Push Marketing wird Werbung an die Zielgruppe geschickt, um den Wunsch nach einem Angebot überhaupt erst entstehen zu lassen. Dabei kann es sich um Display-Anzeigen im Internet handeln, Plakat- und Rundfunkwerbung, aber auch um Postwurfsendungen.

Effektiver ist jedoch in der Regel das Push Marketing. Denn bei diesem wird nur der Teil der Fokusgruppe in den Fokus gerückt, der bereits kurz vor der Kaufentscheidung steht. Diese Variante ist sehr erfolgversprechend, da der Kunde grundsätzlich nicht mehr davon überzeugt werden muss, Geld auszugeben. Wichtig ist an dieser Stelle nur, sich zum richtigen Zeitpunkt in das Blickfeld des Kunden zu rücken. Das kann z.B. geschehen, indem ein Firmeneintrag in einem Firmenverzeichnis vorgenommen wird, wo potenzielle Kunden nach Anbietern suchen. Eine andere Variante besteht darin, Suchmaschinenwerbung zu betreiben. Denn für viele Kunden beginnt die Suche nach einem Anbieter heute in einer Suchmaschine. Über das Werbenetzwerk von Google und Co sind Werbetreibende in der Lage, genau dann mit ihren Anzeigen erscheinen, wenn ein Kunde gerade nach einem relevanten Suchbegriff sucht.

Welche Kanäle betreibe ich?

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, der Firmenblog und Youtube bieten gemeinsam mit vielen anderen Plattformen eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten, kostenlos eine große Anzahl an Menschen und potenziellen Kunden zu erreichen. Gerade für junge Unternehmen ist es sehr verlockend, all diese Kanäle zu bespielen und damit das Unternehmen bekannt zu machen. Dabei gilt es jedoch, sich die Frage zu stellen, wie viel Zeit wirklich vorhanden ist, um alle Kanäle regelmäßig zu betreuen. Denn wer nur am Anfang aktiv ist, wird seine Community bald enttäuschen. Besser ist es, nur auf eine oder wenige Plattformen zu setzen, diese aber dafür gut zu betreuen und regelmäßig interessante Inhalte zu posten.

Welche Rolle spielt Printwerbung?

Bei all den digitalen Möglichkeiten, die sich heute bieten, wird Printwerbung häufig vernachlässigt. Insbesondere lokale Unternehmen mit eigenem Geschäftslokal sollten diese Möglichkeit der Werbung allerdings bedenken. Denn nicht immer muss es ein kostenintensives Zeitungsinserat sein. Ein gut platziertes Plakat in der Nähe des Unternehmensstandort oder interessant gestaltete Flyer können Wunder bewirken, um die Bekanntheit des Unternehmens schlagartig zu erhöhen. Doch auch bei dieser Entscheidung gilt es wiederum, zu hinterfragen, wer die Zielgruppe ist, wo sich diese befindet und auf welche Weise sie dazu bewegt werden kann, ins Geschäftslokal zu kommen.