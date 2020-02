Mehr Erfolg im Job – so gelingt es

Nicht wenige Menschen haben vergleichbare Ziele, an deren Umsetzung sie arbeiten: Sie wollen mehr Sport treiben oder gesünder essen. Viele streben auch eine berufliche Weiterentwicklung an. Und letztere kann das Leben in vielerlei Hinsicht verbessern: Denn hat man das Gefühl, im Job voranzukommen, stellt sich eine Zufriedenheit ein, die das gesamte Leben positiv beeinflusst. Mit welchen einfachen Methoden man für mehr beruflichen Erfolg sorgen kann, verraten die nachfolgenden Absätze.

Sein Ziel vorab klar definieren und Zwischenziele festlegen

Zunächst ist es wichtig, dass man den Begriff Karriere genau für sich definiert. Was genau versteht man darunter, erfolgreich im Job zu sein? Und was müsste man konkret tun, um sich seinem Ziel zu nähern? Für manche Menschen könnte dies über eine Weiter- oder Fortbildung geschehen. Andere Arbeitnehmer sehnen sich nach mehr Ausgeglichenheit und einer besseren Work-Life-Balance. Wichtig ist, sich realistische Ziele zu setzen, die auch umsetzbar sind. Und das auch, wenn es sich um einen Karrierewechsel und das Ergreifen eines eher ungewöhnlichen Berufs handelt.

Selbstreflektion: Karrierehemmnisse identifizieren

Viele Menschen verlieren sich im stressigen Berufsalltag und haben mit einem zu hohen Arbeitspensum zu kämpfen. So bleibt kaum Zeit zum Innehalten und Reflektieren. Dabei ist genau dies für eine erfolgreiche Karriere ausschlaggebend. Wenn man im sogenannten »Autopilot« funktioniert, wiederholt man möglicherweise Denk- und Verhaltensweisen, die der Karriere schaden. Deswegen lohnt es sich, immer wieder bewusst zu reflektieren. Dies kann alleine oder auch gemeinsam mit dem Team oder dem Vorgesetzen geschehen. Die eigenen Schwächen zu kennen, ist eine Stärke – denn nur so kann man sich gezielt verbessern.

Zeitmanagement optimieren

Angesichts der vielen Aufgaben, die oft zeitgleich auf einen einprasseln, kommt es einem mitunter so vor, dass man am Ende des Tages nichts geschafft hat. Dies liegt daran, dass oftmals viele Aufgaben angefangen, aber nicht beendet werden. Solche Situationen lassen sich jedoch vermeiden. Mittlerweile gibt es eine Reihe effektiver Zeitmanagement-Strategien, die einem helfen, durch das Priorisieren von Aufgaben und Definieren von Zeitfenstern effizienter zu arbeiten. Da es viele verschiedene Methoden gibt, empfiehlt es sich, zunächst etwas zu experimentieren, um die passende Strategie zur eigenen Arbeitsweise zu finden. Auch eine Kombination unterschiedlicher Ansätze ist möglich. Im Idealfall ist man durch das bessere Zeitmanagement schneller mit seinen Aufgaben fertig, hat weniger Stress und dafür mehr Zeit für Freunde und Familie.

Networking

Viele neue Jobmöglichkeiten eröffnen sich durch berufliche und private Beziehungen. Wer hoch hinaus will, sollte also möglichst viel netzwerken. Natürlich gibt es bereits gute professionelle Online-Portale, doch persönliche Gespräche und Bekanntschaften bringen einen meist stärker voran.

In größeren Städten gibt es beispielsweise oft branchenspezifische Events oder Messen, auf denen man berufliche Kontakte knüpfen kann. Führt man eine gute Unterhaltung, bleibt man Menschen gleich positiv in Erinnerung. Wichtig ist, die eigenen Ambitionen zu erwähnen und dabei nicht zu aufdringlich zu wirken.

Selbstvermarktung

Sich gut zu präsentieren und seine eigenen Stärken hervorzuheben ist wichtig. Obwohl Bescheidenheit in vielen Situationen eine positive Eigenschaft ist, kann sie schüchternen Menschen den beruflichen Aufstieg erschweren. Ein gesundes Selbstbewusstsein und ein sicheres Auftreten sind deshalb das A und O, wenn man die Karriereleiter hinaufklettern will. Dies gilt insbesondere für Selbstständige, die versuchen, ihre eigene Marke aufzubauen. Bei der Existenzgründung ist außerdem wichtig, in einer einheitlichen Marketingsprache zu kommunizieren. Dazu gehört eine ansprechende Webseite und das passende Werbematerial: also Logo, Flyer und Visitenkarten.

Job-Coaching

Egal, ob im Sport, in der Ernährung oder im Beruf: Für fast jeden Lebensbereich gibt es Experten, die einem dabei helfen können, das eigene Potenzial voll zu entfalten. Mit dem richtigen Coach lassen sich alle Schwächen identifizieren und ausbügeln. Auch gibt es Kurse, die einem beispielsweise bei der Erstellung der perfekten Bewerbungsmappe helfen. Berufseinsteiger oder Menschen, die nach langer Zeit im selben Job einen Berufswechsel anstreben, sollten auch Vorstellungsgespräche ausgiebig üben.

Für junge Gründer oder Selbstständige ist es oft hilfreich, gerade in der Anfangsphase einen Mentor oder eine Mentorin an der Seite zu haben.