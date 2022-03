Mit Sicherheit in die Zukunft

»Unsere Schüler*innen besuchen die Private Schule Donner + Kern in Waiblingen (direkt am Bahnhof) mit dem Ziel, sich die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder das Abitur zu erarbeiten. Wir bleiben im ständigen Gespräch mit unseren Schülern und den Eltern, begleiten sie auf ihrem Weg bis zum Abschluss. Die Jugendlichen erhalten bei uns das Rüstzeug für eine erfolgreiche Ausbildung und ein Studium. Wir geben den Schülern Halt und Anerkennung und lassen sie erleben, dass Disziplin und Verantwortung zum Lernen und Leben genauso dazu gehören wie Pünktlichkeit und Teamfähigkeit. Das macht die jungen Menschen stark für die Herausforderungen unserer Zeit.

Unser Lehrerkollegium berücksichtigt in seiner Arbeit sowohl den Reifegrad als auch den Entwicklungsstand der Schüler*innen und arbeitet nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“. Kleine Klassenverbände unterstützen unser pädagogisches Konzept auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Schüler*innen produzieren eigenen Honig - Lernen mit jeder Menge Praxisbezug mit unserer umweltbewussten Übungsfirma „BEE HAPPY GmbH“

Die Übungsfirma „Bee HAPPY GmbH“ ist ein virtuelles Unternehmen, bei dem unsere Schüler*innen zum Firmenchef und Abteilungsleiter der Honigeinkaufs- und Honigverkaufsabteilung werden und in der Buchhaltung, in der Personalabteilung und im Marketing arbeiten. Ziel der Übungsfirmenarbeit ist es, eine stärkere Verbindung zwischen Theorie und Praxis herzustellen, um unsere Schüler*innen bestens auf das Berufsleben vorzubereiten. Sie haben Umgang mit einer marktgängigen Software, die die spätere Anwendung in der realen Berufstätigkeit enorm erleichtert.Aber auch die Pflege unserer 6 Bienenvölker auf dem Schuldach sowie die Ernte und der Verkauf der eigenen Honigproduktion gehören zum Unterricht im ganzheitlichem Ansatz dazu.«

