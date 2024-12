MORITZ ist Premium-Sponsor von „HELP! – Wir helfen e.V.“ 2024

Auch in diesem Jahr war MORITZ – Das Stadtmagazin Premium-Sponsor des Vereins »Help! – Wir helfen! e.V.«. Der karitative Verein mit Sitz in Schwäbisch Hall fokussiert sich auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern. Es werden überwiegend Kinder, aber auch arme, ältere Menschen aus der dritten Welt unterstützt, die sich eine Operation nicht leisten können und denen durch »Help! – Wir helfen! e.V.« diese ermöglicht wird. So wird zum Beispiel auf den Philippinen, in Peru oder in Uganda Kindern mit offenen Lippen-/Gaumenspalten ein neues Lächeln und ein lebenswertes Leben geschenkt. Auch in Nepal ist der Verein aktiv und schenkt im Jahr rund tausend Menschen das Augenlicht, darunter hauptsächlich Operationen des Grauen Stars. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Organisation mobiler Kliniken zur Versorgung von Menschen, die weit weg von medizinischen Behandlungszentren leben. Kostenlose Behandlungswochen in den Partnerkrankenhäusern helfen außerdem den Patienten in Kasaala und Okigwe (Uganda). Seit 2023 ist die Mitgliederzahl des Vereins auf 770 gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden rund 1500 Operationen mit Unterstützung von Help! – Wir helfen! e.V.« durchgeführt. Eingesetzt wurden ca. 400.000 Euro. Kumuliert seit Gründung wurden rund 12.500 medizinische Behandlungen ermöglicht unter Einsatz von 3,4 Millionen Euro.

MORITZ Geschäftsführer und Herausgeber Ingo Eckert betont: »Es gibt wohl nichts Schöneres und Sinnvolleres, als seine Spende so anzulegen. Die MORITZ-Verlags-GmbH und ich persönlich stehen seit langer Zeit als Unterstützer für Help! – Wir helfen und seinem Förderverein zur Seite. Das Team um Heinz Zeisberger und Alois Schöllhorn leistet hervorragende Arbeit, die ich weiterhin gerne mit Freude unterstütze.“ Heinz Zeisberger Vorstandsvorsitzender von Help! – Wir helfen! e.V. führt aus: „Ingo Eckert unterstützt seit nunmehr elf Jahren die karitative Arbeit von Help! - Wir helfen! mit großzügigen Spenden, Berichterstattungen und Anzeigen. Jedes Jahr im Dezemberheft des MORITZ wird zum Beispiel unser aktueller Flyer in der Gesamtauflage des MORITZ kostenlos abgedruckt.“

Weitere Informationen sowie Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen, gibt es auf www.help-wirhelfen.de