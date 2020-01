Nachhaltigkeit in der Logistik: Mit modernen Lösungen zu mehr Effizienz

Die Logistikbranche befindet sich im Umbruch. In Zeiten des Klimawandels steigen Transportkosten und auch die Lagerhaltung muss zunehmend nachhaltiger werden, weil Kunden darauf Wert legen. Das stellt viele Anbieter vor Probleme: Wie kann man den eigenen Betrieb nachhaltiger aufstellen? Mit der dynamischen Logistik wird eine Lösung aufgezeigt, die sowohl von Logistikanbietern als auch von anderen Betrieben genutzt werden kann, die eine eigene Logistikabteilung unterhalten.

Dynamische Logistik – Was soll das sein?

Die dynamische Logistik ist ein Lagersystemkonzept, das sich stets am momentanen Lagerbedarf eines Unternehmens orientiert und versucht, nicht mehr Platz vorzuhalten, als unbedingt nötig ist. So werden Kosten reduziert und das ruhende Kapital gesenkt. Es läuft wie folgt ab:

Sobald ein Unternehmen mehr Lagermöglichkeiten in Form von Platz oder Behältern hat, als es aktuell benötigt, stellt es diese anderen Unternehmen gegen Miete zur Verfügung. Im Gegenzug kann es jederzeit selbst zusätzliche Kapazitäten jeder Art auch kurzfristig anmieten, um flexibel zu bleiben. So kann der Betrieb bei stets optimierten Lagerhaltungskosten operieren, ohne bei Auftragsspitzen unter Druck zu geraten. Dieses System setzt offensichtlich die Kommunikation von Anbietern und Abnehmern von Lagerkapazitäten voraus und ist daher für einen einzelnen Betrieb nicht umsetzbar. Ein erfahrener Logistikdienstleister ermöglicht diese Praxis, indem er permanent die verschiedenen Unternehmen und deren Angebot und Nachfrage von Lagerplatz zusammenbringt. Ein so entstandenes dynamisches Logistikmodell hat gleich mehrere Vorteile:

Flexibilität

Die meisten Unternehmen, die eine eigene Logistikabteilung unterhalten, halten in dieser auch zusätzlichen Platz, zusätzliche Behältnisse oder zusätzliche Flächen bereit, um kurzfristige Defekte oder Nachfragespitzen abfangen zu können. Solche Reserven belasten das Unternehmen enorm, da sie die meiste Zeit über nur ruhendes Kapital sind. Über die Jahre werden diese Reserven dann abgeschrieben und verlieren so an Wert. Wie oben beschrieben können solche ruhenden Potenziale durch eine dynamische Logistiklösung aktiviert werden. Sie decken den Bedarf anderer Unternehmen und erzeugen gleichzeitig Einnahmen für den Betrieb, der sie bereitstellt. Es profitieren also gleichzeitig mehrere Seiten. Alle Beteiligten sind durch diese Praxis freier in der Eigenkapitalverwendung und können sogar ihren Kunden gegenüber noch professioneller agieren, da Verzögerungen aufgrund von Lagerengpässen der Vergangenheit angehören. Doch das ist nicht der einzige Punkt, der die Zuverlässigkeit verbessert.

Erhöhte Zuverlässigkeit

Wo Betrieb ist, treten ab und an Ausfälle ein, das ist klar. Ein plötzlicher Defekt oder der Ausfall einer Maschine kann große und kleine Betriebe vor ernsthafte Probleme stellen, da Lieferzeiten nicht mehr eingehalten werden können und wichtige Kunden eventuell abspringen. Solche kurzfristigen Ausfälle sind kein Problem mehr, wenn jederzeit weitere Kapazitäten in Form von Flurförderzeugen, Regalen, Behältern, Paletten oder schlichtweg Platz angemietet werden können. So ist sichergestellt, dass eine Logistikabteilung oder ein Logistikanbieter die eigenen Terminierungen einhalten kann. Das ist ein erheblicher Pluspunkt, gerade im Vergleich zu Konkurrenten, die ausschließlich auf die eigenen Mittel setzen.

Liquidität sobald sie nötig ist

Professionelle Anbieter von dynamischen Logistikmodellen bieten nicht nur die Vermittlung von fremden Lagermöglichkeiten an, sondern bieten auch eigene Kapazitäten an. Hier ist vor allem die Herkunft dieser Lagerkapazitäten eine interessante Option für Unternehmen: Durch Sale-and-lease-back-Geschäfte kann ein Betrieb eigene Logistikmittel an den Anbieter verkaufen und gegen eine monatliche Gebühr dauerhaft anmieten. Vor allem kurzfristig sind so erhebliche Finanzspritzen möglich, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen. Mit dem erhöhten Eigenkapital lassen sich dann beispielsweise direkt Anschaffungen für Wachstum tätigen oder vergünstigte Kredite aufnehmen, um die Investitionen mit Fremdkapital zu hebeln (sog. Leverage-Effekt). Ein weiterer Vorteil ist, dass die Leasingkonditionen meist sehr leasingnehmerfreundlich sind und der verkaufende Betrieb mit fixen Kosten kalkulieren kann. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Logistikartikel geht nämlich als Folge des Sale-and-lease-back-Deals an den Käufer über und wenn Probleme auftreten, haftet dieser dafür und ersetzt die fehlerhafte Ware.

Die Vorteile dynamischer Logistikmodelle zusammengefasst

Sobald ein Unternehmen von einem traditionellen auf ein dynamisches Logistiksystem wechselt, treten zahlreiche Verbesserungen ein: Neben erhöhter Zuverlässigkeit und gesteigerter Flexibilität kommen reduzierte Kosten und sogar erhöhte Einnahmen hinzu. Auch die Option auf zusätzliches Eigenkapital durch die Sale-and-lease-back-Geschäfte ist ein erheblicher Pluspunkt. In Anbetracht dieser ganzen Vorteile muss aber auch gesagt werden, was ein solches Modell nicht zu leisten vermag: Die Vollautomatisierung eines Lagers ist mit dynamischer Logistik noch nicht möglich. Gerade Großkonzerne fokussieren sich zunehmend auf einen hohen Automatisierungsgrad, der es ihnen ermöglicht, gewaltige Summen an Lohnkosten einzusparen. In einem vollautomatisierten Lager kann ein einzelner Angestellter dutzende Hub- und Lagersysteme gleichzeitig überwachen und sogar LKWs werden ohne menschliches Zutun be- und entladen. Solche Systeme setzen eine präzise Programmierung und Einrichtung voraus, die sich nicht gut mit Veränderungen – beispielsweise der Lagergröße – verträgt. Allerdings spielt die Vollautomatisierung preislich in einer völlig anderen Liga als dynamische Modelle: Ein Lager, das fast keine menschliche Aufsicht mehr benötigt, kostet alleine in der Anschaffung schnell achtstellige Summen und der Unterhalt für Software-Updates muss zusätzlich einkalkuliert werden. Besonders für kleine und mittelständische Betriebe ist daher die dynamische Logistik ein Prinzip, das sich leicht, schnell und effektiv umsetzen lässt – und eine sofortige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage verspricht.