Nacht der Wissenschaft - Der Campus zeigt sich

Zu den bereits ansässigen Einrichtungen Akademie für Innovative Bildung und Management (aim), Duale Hochschule Baden-Wüttemberg Heilbronn (DHBW) mit ihrem Center for Advanced Studies (DHBW CAS), German Graduate School of Management and Law (GGS), Hochschule Heilbronn (HHN), Technische Universität München am Standort Heilbronn (TUM) und dem Gründungs- und Innovationszentrum Campus Founders, zählt die Erzieherakademie Heilbronn und das Forschungszentrum KODIS des Fraunhofer-Instituts IAO zu den jüngsten Mitgliedern in der Bildungscampus-Community. Um die Vielfalt auf dem Bildungscampus vorzustellen, haben sich alle Institutionen auf den Weg gemacht und eine Nacht der Wissenschaft initiiert, die das ganze Spektrum an Wissen und Weiterbildung, das auf dem Bildungscampus herrscht, widerspiegeln soll. Nebenbei besteht die Möglichkeit, sich über die Studienmöglichkeiten, Weiterbildungsprogramme und Angebote der verschiedenen Hochschulen und Einrichtungen zu informieren. Ab 19.15 Uhr sind interessierte Besucher herzlich zur Ansprache des Bildungscampus-Architekten Achim Söding von Auer Weber aus Stuttgart eingeladen. Auf dem Campusplatz Nord wird Söding die Schlüssel an die Nutzer der neuen Gebäude für die Hochschule Heilbronn und der neuen gemeinsamen Bibliothek überreichen. Als Weiterbildungseinrichtung für Pädgogen, Kinder und Jugendliche bietet die aim an diesem Abend Raum für Austausch und Input auf die entspannte Art: In der Chill-out-Lounge genießen die BesucherInnen feine Cocktails und relaxen zur Musik von DJ Marcel Locust. Inspiriert von der in den Fluren präsentierten Smartphone-Art werden beim Power-Point-Karaoke alle zu ExpertInnen der Wissenschaft. Lernen. Informieren. Vernetzen. All das soll im Gebäude der gemeinsamen Bibliothek LIV in Zukunft möglich sein. Neben Einblicken in die Buchbestände und die zahlreichen Arbeitsplätze können BesucherInnen einen Eindruck von den spannenden Möglichkeiten des E-Medien-Labors bekommen und den Eltern-Kind-Raum besichtigen. Besucher können auf den vielfältigen Möbeln in der Lernwelt entspannen und lernen Neues kennen! Obwohl noch mitten im Umbau präsentieren die Campus Founders einen ersten Einblick in das neue Zuhause für Entrepreneure in der Region. In Lounge-Atmosphäre trifft sich die Startup-Community, Studierende erfahren mehr über Angebote wie die Corporate Campus Challenge mit den Partnern Audi, IDS und Green Cycle. Zur Nacht der Wissenschaft verwandelt sich die DHBW Heilbronn in ein Labor der Sinne. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis kann man am 10. Oktober auch riechen, fühlen und schmecken. Im DHBW Sensoricum und den beiden anderen Gebäuden tauchen Besucher in die Welt der Aromen und der Kulinarik ein und dürfen sich auf ein Kaffeeseminar, eine Weinverkostung, Aromenkunde und ein Kochevent freuen. Die Erzieherakademie Heilbronn (EAH) bietet ein neues Angebot für angehende ErzieherInnen. Die Besonderheit der EAH ist die Fokussierung auf die praxisintegrierte Ausbildung (PiA), die eine optimale Ergänzung zwischen Theorie und Praxis ermöglicht. Einen Infostand mit weiteren Details zu dem modernen Schulkonzept und der Ausbildung finden Interessierte bei der Nacht der Wissenschaft im Loungebereich der aim. Mit über 8.500 Studierenden und 5 Fakultäten in den Bereichen Technik/Wirtschaft/Informatik, ist die Hochschule Heilbronn die größte Hochschule in unserem Land. Diese praxisnahe, forschungsstarke und vielfältige Diversität können alle Besucher der Nacht der Wissenschaften erleben, in dem sie zuhören, mitmachen und zuschauen können. Science, Culture and Fun. Das vollständige Programm gibt es unter www.dieter-schwarz-stiftung.de.

Nacht der Wissenschaft Do. 10. Oktober, 19.15 Uhr, Bildungscampus Heilbronn