Der Name bleibt weitere fünf Jahre erhalten

Die erfolgreichste Partnerschaft in der Barockstadt wird fortgesetzt. Der seit 2012 laufende Vertrag zwischen der Stadt Ludwigsburg und der MHP Management- und IT-Beratung GmbH für die Namensrechte an der Ludwigsburger MHPArena wurde jetzt vorzeitig bis mindestens zum Jahr 2027 mit einer Option bis 2032 verlängert.

»Damit dokumentieren beide Beteiligte ihre große Zufriedenheit mit dieser Partnerschaft. Die MHP Management- und IT-Beratung gehört zu den herausragenden Unternehmen in Ludwigsburg sowie in der Region Stuttgart«, erklärt der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht. »Von der Kontinuität der Partnerschaft profitieren beide Seiten und nicht zuletzt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von nah und fern, die die vielfältigen Veranstaltungen und Events auch weiterhin in ‚ihrer gewohnten‘ MHPArena besuchen dürfen.« Auch Ralf Hofmann, der Gründer, Gesellschafter und Vorsitzende der Geschäftsführung von MHP, ist von einer erfolgreichen Zukunft der Partnerschaft überzeugt: »Wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres Engagements sowie der damit verbundenen Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung an unserem Hauptstandort in Ludwigsburg.«

»Die MHPArena ist eines der Aushängeschilder unserer Stadt«, ergänzt Knecht. »Inmitten einer fast existentiellen Krise in der Veranstaltungsbranche die bestehende Zusammenarbeit vorzeitig und zu verbesserten Konditionen zu verlängern, zeigt Größe und Vertrauen.« Bundesweit und speziell im süddeutschen Raum gehört die MHPArena mit einem Fassungsvermögen von bis zu 6.200 Personen mittlerweile zum Bestandteil zahlreicher Tourneen international bekannter Künstler, Bands und Showgrößen sowie von aufstrebenden Acts auf dem Sprung in die Topliga. Wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown konnte die MHPArena mit der Abschlussbilanz 2019 Rekordzahlen vermelden und man ist zuversichtlich, bald wieder an diese Zeiten und Zahlen anknüpfen zu können.

Auch für MHP passt diese Partnerschaft exzellent. Das Unternehmen übernimmt mit diesem Vertrag am Hauptstandort Verantwortung und engagiert sich weiter. »Die MHPArena ist Herzstück unserer Sponsoringstrategie und unsere vorzeitige Vertragsverlängerung ein weiterer Beweis für gelebte Partnerschaft als ,Exzellente Teamplayer‘. Mit unserem Namenssponsoring steigern wir kontinuierlich unsere Bekanntheit und sichern die Heimspielstätte für unsere MHP RIESEN Ludwigsburg sowie für das SG BBM Frauenteam. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft« – sagt Ingo Guttenson, Head of Brand Strategy, Sponsoring & CSR bei MHP.

Drei Gründe gaben den Ausschlag dafür, dass MHP Namenssponsor der MHPArena wurde und auch in Zukunft bleibt: Zum einen möchte MHP Präsenz am Hauptstandort zeigen und regionale Verantwortung im kulturellen und sportlichen Bereich übernehmen. Darüber hinaus will MHP seine regionale und überregionale Bekanntheit kontinuierlich erhöhen und auch aus Recruiting-Sicht ist die MHPArena eine echte Schatzkiste. So will MHP neue MitarbeiterInnen gewinnen, insbesondere Hochschulabsolventen, sowie natürlich auch die Mitarbeiter mit Hilfe von Mitarbeiteraktionen und Events motivieren.

Alle Infos: www.mhparena.ludwigsburg.de