Nein, lass das! Verein aus Salach setzt sich für Kinder ein

Josefine Barbaric ist Gründungsmitglied und Vorständin des Vereins »Nein, lass das!« zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Sitz in Salach bei Göppingen. Seit 2017 unterstützt der eingetragende Verein Gemeinden, Städte und Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Präventionsveranstaltungen. Barbaric ist Trainerin für Gewaltprävention und Autorin von Aufklärungs-Kinderbüchern.

In welchen Bereichen oder Institutionen sollte noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden?

Vor allen Dingen Kitas, frühkindlichen Betreuungseinrichtungen und in Schulen. Präventions- oder Aufklärungsarbeit wird nur umgesetzt, wenn die Leitung der Einrichtungen dem Thema offen gegenübersteht. Seit vielen Jahren wird auf die Implementierung von Gewaltschutzkonzepten hingewiesen. Faktisch gibt es diese Schutzkonzepte zwar in den Kitas, auf Papier, in einem Ordner, irgendwo im Schrank, aber sie werden nicht mit Leben gefüllt.

Wie erkennen Erwachsene, dass ein Kind Gewalt in sexualisierter Form erfährt?

Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt Kinder, die sind auffällig oder sprechen auch über bestimmte Ereignisse. Aber auch völlig unauffällige Kinder. Es gibt ganz viele unterschiedliche Herausforderungen, die zu betrachten sind. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte gut geschult sind und über dieses Thema reden. Häufig haben betroffene Kinder die Herausforderung, dass über Körper und Schutz grundsätzlich nicht gesprochen wird und Missbrauch eine Lebenswirklichkeit für die Kinder ist. Wenn man nicht durch gute Informationen, kindgerecht und altersangemessen, die betroffenen Kinder darüber aufklärt, dass ihr Körper ihnen gehört, dass nur sie und sonst niemand entscheiden dürfen dann bleiben sie in dieser Opferrolle und dort müssen sie raus.

Wo sind Ihrer Meinung nach Kinder am meisten gefährdet?

Kinder sind immer dort am meisten gefährdet, wo sie in Abhängigkeit sind, zum Beispiel innerhalb der eigenen Familienstruktur, durch enge Verwandte und Familienmitglieder. Im sozialen Umfeld natürlich auch: Lehrer, pädagogische Fachkräfte, Trainer. Wir müssen auch über die institutionellen Einrichtungen sprechen. Was passiert eigentlich in Kitas? Was passiert in den Schulen? Sind das wirklich sichere Menschen für Kinder?

Wenn ich einen Verdacht habe, aber keine Beweise, welches Vorgehen empfehlen Sie?

Wir brauchen in der Gesellschaft eine andere Haltung zum Thema, so dass wenn wir angesprochen werden auf sexualisierte Gewalt an Kindern, es nicht als Generalverdacht behandelt wird, sondern als etwas Positives, als Schutzschwelle für Kinder. Und wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe oder mir Sorgen um ein Kind in meinem Umfeld mache, gibt die Möglichkeit, sich an das Hilfetelefon zu wenden. Dort kann ich über meine Eindrücke sprechen und gut geschulte Leute, die können dann gute Hinweise geben.