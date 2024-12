Neu ab 2025: Wichtige Änderungen für Verbraucher im Überblick

Das Jahr 2025 bringt zahlreiche Neuerungen für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Von finanziellen Aspekten über den Bereich Gesundheit bis hin zu Umweltthemen – viele Bereiche des täglichen Lebens sind betroffen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Mindestlohn und Rente steigen

Der gesetzliche Mindestlohn wird ab Januar 2025 auf 12,82 Euro pro Stunde angehoben. Dies bedeutet eine Erhöhung um 41 Cent gegenüber dem Vorjahr. Auch Rentnerinnen und Rentner können sich über eine Erhöhung ihrer Bezüge freuen, wobei die genaue Höhe zurzeit noch nicht feststeht.

Höhere Sozialabgaben

Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen zum 1. Januar 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Für Kinderlose erhöht sich der Satz auf 4,2 Prozent. Familien mit Kindern profitieren von einer gestaffelten Beitragsermäßigung: von 3,6 Prozent bei einem Kind bis hin zu 2,6 Prozent bei fünf oder mehr Kindern.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen

Durch die Steigerung der Einkommen im laufenden Jahr kommt es ab 2025 zu einer deutlichen Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen. Bei ihnen handelt es sich um die maximale Höhe des Arbeitsentgelts, das zur Berechnung der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung herangezogen wird.

Laut eines hier verlinkten Beitrags auf der Instagram-Seite des Finanzdienstleisters tecis erhöht sich die Bemessungsgrenze für die allgemeine Rentenversicherung auf 8.050 im Monat, im Jahr sind das 96.600 Euro. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr beträgt die Grenze noch 90.600 Euro (alte Bundesländer) bzw. 89.400 Euro (alte Bundesländer). Die neue Renten-Beitragsbemessungsgrenze gilt bundeseinheitlich.

Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung liegt gemäß des tecis-Beitrags zukünftig bei monatlich 5.512,50 Euro, das sind jährlich 66.150 Euro. Im laufenden Jahr 2024 liegt dieser Betrag noch bei 62.100 Euro.

Steigende Stromumlagen

Ab 2025 müssen Verbraucher mit höheren Stromkosten rechnen. Die Stromumlagen steigen um rund 1,3 Cent pro Kilowattstunde auf insgesamt 3,15 Cent brutto. Für einen durchschnittlichen Mehrpersonenhaushalt bedeutet dies Mehrkosten von etwa 40 Euro jährlich.

Einführung dynamischer Stromtarife

Ab dem 1. Januar 2025 sind Stromanbieter verpflichtet, Kunden mit intelligentem Messsystem einen dynamischen Tarif anzubieten. Bei diesen Tarifen richtet sich der Arbeitspreis nach dem Börsenpreis für Strom und kann sich stündlich ändern.

Einführung der elektronischen Patientenakte

Ab dem 15. Januar 2025 wird die elektronische Patientenakte (ePA) zunächst in ausgewählten Modellregionen eingeführt (Hamburg, Franken und teilweise in NRW). Ab März 2025 soll sie dann deutschlandweit verfügbar sein. In der ePA werden wichtige medizinische Informationen wie Arztbriefe, Befunde und Rezepte gespeichert.

Höhere Preise fürs Deutschlandticket und für Kfz-Versicherungen

Autofahrer müssen sich erneut auf erhöhte Prämien für Kfz-Versicherungen gefasst machen. Je nach Umfang des Versicherungsschutzes sind Erhöhungen bis zu 20 Prozent zu erwarten. Für Bahnreisende wird das Deutschlandticket teurer – der Preis erhöht sich auf 58 Euro.

Neue TÜV-Plakette und Führerschein-Umtausch

Ab 2025 erhalten Fahrzeuge nach bestandener Hauptuntersuchung eine blaue TÜV-Plakette. Zudem müssen Autofahrerinnen und Autofahrer, die ab 1971 geboren worden sind, bis zum 19. Januar 2025 ihre alten Führerscheine aus Papier gegen neue EU-Dokumente im Scheckkartenformat umtauschen.

Erhöhung der CO2-Steuer

Der Preis pro Tonne CO2 steigt von 45 Euro auf 55 Euro. Die Erhöhung hat die Senkung der CO2-Emissionen zum Ziel.

Neue Regelung für Plastikverpackungen

Ab 2025 tritt eine neue EU-Vorschrift für Plastikverpackungen in Kraft, welche die Verwendung des Weichmachers Bisphenol A in Verpackungen mit Lebensmittelkontakt verbietet. Das EU-Gesetz soll so die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbrauchern schützen.

E-Rechnung wird Pflicht

Ab dem 1. Januar 2025 müssen sämtliche Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können. Bei der E-Rechnung handelt es sich um ein standardisiertes digitales Format gemäß der europäischen Norm EN 16931.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz tritt in Kraft

Ab dem 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Unternehmen. Es soll Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am öffentlichen Leben erleichtern. Das Gesetz betrifft eine ganze Reihe von Produkten und Dienstleistungen, in erster Linie aber Webseiten, Webshops und Apps von Unternehmen.

Neben diesen Änderungen gibt es weitere Neuerungen, die Verbraucher betreffen. So müssen beispielsweise Smartphones und Tablets einen einheitlichen Anschluss (USB-C) vorweisen.

Zudem werden ab dem 20. Juni 2025 neue Energieverbrauchskennzeichnungspflichten für Smartphones und Tablets eingeführt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Verbraucherschutz zu stärken und die Nachhaltigkeit zu fördern.

Stand: 11/2024