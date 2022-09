Die Region Heilbronn-Franken will mit einer neuen Kampagne durchstarten: Unter dem Motto #platzfüroriginale soll der Standort gestärkt und neue Fachkräfte angelockt werden. Einige »Originale« sind bereits dabei.

Die neue Fachkräfte- und Standortmarketinginitiative wurde von der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH ins Leben gerufen. Auf dem Gelände der ebm-papst GmbH & Co. KG in Mulfingen stellte Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm das amitionierte Konzept vor: »Das Ziel ist es, die Bekanntheit der Region und der hier ansässigen Unternehmen zu steigern und auf diese Weise regionale wie auch überregionale Fachkräfte anzulocken.« Erreicht werden soll das über eine ganzheitliche Kampagnenstrategie, die sowohl analog als auch online stattfindet: Auf der Website www.platzfueroriginale.de haben Interessierte die Möglichkeit, die Region kennenzulernen, dazu kommt eine integrierte Jobbörse. Das Angebot soll in Zukunft erweitert werden, derzeit sei man noch auf der Suche nach Unternehmen, die die Kampagne finanziell und mit ihrem Namen unterstützen, so Schumm. »Wir haben starke Arbeitgeber in Heilbronn-Franken und gleichzeitig eine wunderschöne Umgebung zum Leben zu bieten – und so müssen wir uns zukünftig auch präsentieren.«

Dem stimmt auch Andreas Kröneck zu, einer der Gründer des Heilbronner Film- und Synchronstudios HNYWOOD: »Die unternehmerische Kraft der Region hat auch entscheidende Auswirkungen auf die Kreativwirtschaft, die hier bislang leider noch nicht so stark ist.« Es herrsche aber unglaublich viel Potential für die Zukunft, so Kröneck. »Unser Motto lautet: Einfach machen. Nur so kann man sich als Original hervorheben.« Ebenfalls als »Original« mit dabei ist die Ciderwerkstatt aus Mulfingen. Gründer Manfred Böhm hat die ansässigen Streuobstwiesen umfunktioniert und verkauft nun verschiedene Sorten Cider aus der Region: »Es gibt hier so viele tolle Produkte und eine wunderschöne Landschaft, da fühlen wir uns mit unserem Herzblut und Idealismus direkt zuhause.« Ebenfalls die Region bereichern wollen die Unicorns Schwäbisch Hall. Da die Football-Spieler der Mannschaft von dem Sport allein nicht leben können, sei es besonders wichtig, berufliche Anreize in der Region zu bieten, so Julia Brenner: »Wir haben Talente, die den Standort deutlich attraktiver machen und genau deshalb auch an diesen gebunden werden sollten.« Wie das funktionieren kann, zeigt Allessandro Vergani, gebürtiger Italiener und seit einigen Jahren nun Football-Spieler bei der Unicorns. „Ich liebe Schwäbisch Hall und die Umgebung hier, man kann sich hier richtig wohlfühlen«, so Vergani, der in Schwäbisch Hall zusätzlich als Ingenieur tätig ist. »Mit Leidenschaft kann man hier sehr viel erreichen.«

Alle Informationen zur Kampagne unter www.platzfueroriginale.de