Neue Fernwärmeleitungen in Eglosheim, Ludwigsburg

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) erweitern im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung ihr Versorgungsnetz in Ludwigsburg. Dafür werden in der Besigheimer Straße in Eglosheim zwischen Monreposstraße und Michaelsberger Straße neue Fernwärmeleitungen verlegt. Einhergehend damit werden auch die Gas- und Wasserhauptleitungen erneuert. Je nach Alter und Material werden die Gas- und Wasser-Hausanschlussleitungen bis in die Gebäude ausgetauscht.

Die mit den Arbeiten beauftragten Unternehmen beginnen voraussichtlich am Montag, 14. März 2022. Die Bauzeit beträgt rund zehn Wochen.

Die Besigheimer Straße ist während der Bautätigkeit im genannten Bereich voll gesperrt. Der Fußgängerverkehr bleibt aufrechterhalten. Während der Arbeiten kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen der Gas- und Wasserversorgung kommen. Die Anwohner werden rechtzeitig darüber informiert. Die SWLB bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese wichtigen Arbeiten an ihrem Versorgungsnetz.