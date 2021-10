Selgros Cash & Carry Heilbronn: Paradies für Profis & Genießer

Seit 2004 versorgt Selgros Cash & Carry in ­Heilbronn als einer der führenden Selbstbedienungs-Großhändler Deutschlands Gewerbekunden mit Spezialitäten und besonderen ­Produkten aus dem Food- und Non-Food-Bereich. Nun wurde ein mehrstelliger Betrag investiert, um dem ­Heilbronner Markt einen frischen und modernen Anstrich zu verpassen.

Highlight des umgebauten Heilbronner Marktes, der am Donnerstag, 18. November feierlich wiedereröffnet wird, ist das neue Fischhaus – eine zusätzliche Frischeabteilung, an der Fische, Meeresfrüchte und marine Spezialitäten aus aller Welt angeboten werden. »Da sind wir ganz besonders stolz drauf«, betont Geschäftsleiter Roland Weichselbaumer, »vor allem da ein solches Angebot in Heilbronn bislang noch nicht vorhanden war.« Kurze und übersichtliche Wege, schnelle Kassenprozesse und eine optimale Platzierung von Frischeprodukten und Großmengen – so präsentiert sich der umgebaute Selgros-Markt mit mehr als 50.000 Artikeln aus dem Food- und Non-Food-Bereich seinen Kunden, darunter Gastronomen, Kioskbetreiber, Einzelhändler und andere Gewerbetreibende. Das hat einen guten Grund: »Wir bieten Produkte, die man sonst so im Handel nicht findet – spezielle Spirituosen oder Schinken, Trüffel, spezielle Ware aus Italien, wirklich sehr hochwertige Produkte«, erklärt Roland Weichselbaumer. Seit der Eröffnung des Marktes in Heilbronn im Jahr 2004 sei dieser »etwas in die Jahre gekommen«, so Weichselbaumer. Deshalb wurde nun Geld in die Hand genommen, um den Markt rundum zu erneuern. Neben der neuen Fischabteilung wurde durch ein neues Beleuchtungskonzept mit LED-Lichtanlagen ein besonderes Augenmerk auf energiesparende und klimaschonende Technik gelegt. »Das macht schon sehr viel aus, wenn man mal an früher denkt, als die Märkte hauptsächlich mit Neonröhren beleuchtet wurden«, hebt Roland Weichselbaumer die neue, moderne Beleuchtung des Marktes hervor. Hinzu kommt eine neue Wandgestaltung mit plakativ bedruckten Flächen, die Kunden schnell und direkt zu den jeweiligen Abteilungen führen. Klare Strukturen in den neu gestalteten Bereichen schaffen Übersicht und Orientierung und sorgen dabei für ein angenehmes Einkaufsklima. Ebenfalls neu gestaltet wurde die Obst- und Gemüseabteilung sowie der Gastrobereich. Hier werden besondere Feinkost-Accessoires wie hochwertige Güte-Messer, Töpfe, Schneide- und Vesperbretter, Pfannen, Grillbesteck und vieles mehr ins Sortiment aufgenommen. Und auch in der Fleischabteilung hat sich einiges getan. Das Fleisch- und Wurstsortiment wird nicht nur durch die neue Schinken-Bedientheke, sondern auch durch eine besondere Spezialität an der Fleischtheke aufgewertet: Dry Aged Beef. Das abgehangene Rindfleisch reift in einem eigenen Reifeschrank direkt im Markt bis zu seiner höchsten Vollendung.

Auch hinter den Kulissen werden Veränderungen vorgenommen, um das Kundenerlebnis zu verbessern: »Im kommenden Jahr bekommen wir ein größeres Zustelllager, um die Gastronomen noch besser bedienen zu können«, so Weichselbaumer. »Wir wollen unseren Service und die Zustellung immer weiter verbessern, vereinfachen die Prozesse – das sind Änderungen, die für den Kunden vielleicht nicht direkt sichtbar sind, die aber viel im Hintergrund ausmachen.« Darüber hinaus gebe es noch viele weitere Ideen, »da wollen wir aber nicht vorgreifen«, lacht der Geschäftsleiter. »Nur so viel: Man darf gespannt sein.« Bei allen Neuerungen wird Selgros aber weiterhin auf seine bestehenden Stärken setzen: Eine große Auswahl garantiert frischer Produkte sowie eine fachliche wie persönliche Beratung und Informationen über Neuheiten und Angebote durch ein kompetentes, in den Filialen geschultes Spezialisten-Team.

Feierlich wiedereröffnet wird der neue Selgros Cash & Carry-Markt in Heilbronn in einer dreitägigen Veranstaltung von Donnerstag, 18. bis Samstag, 20. November. Es wird unter anderem eine Tombola mit verschiedenen hochwertigen Gewinnen stattfinden, unter anderem als Hauptgewinn ein 85 Zoll FLAT TV. Für die kleinen Besucher wird auf der Wiedereröffnungsfeier Kinderschminken angeboten. Fürs leibliche Wohl kommt ein Mega-Foodtruck, der Streetfood wie Burger, Burritos und Standards wie Pommes und Ge­tränke zu günstigen Preisen anbietet. »Auf diese Weise wollen wir einfach den Kunden wieder auf uns aufmerksam machen. Es wird für jeden etwas dabei sein«, verspricht Roland Weichselbaumer. »Wir laden Kunden ein, den Heilbronner Selgros-Markt neu zu entdecken.«

