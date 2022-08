Neues Gartenhaus für das Frauen- und Kinderschutzhaus des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs

Eine Woche lang haben Mitarbeiter*innen der Albert Berner Deutschland GmbH und BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG das Gartenhaus auf dem Gelände des Frauen- und Kinderschutzhauses abgerissen und wieder ganz neu aufgebaut.

Dies geschah mit Hilfe gespendeter Werkzeuge und Materialien der beiden Unternehmen der Berner Group.

Die Freude über die die Arbeitskraft der Mitarbeiter*innen sowie die Sachspende ist bei den Verantwortlichen des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes groß. Andrea Bühler Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses: „Der Einsatz ist einfach großartig. Alleine hätten wir das nicht geschafft.“ Für ganze vier Arbeitstage stellten die Unternehmen Berner und BTI zusammen neun Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen ganztägig frei, um das Projekt zu realisieren. Das verfallene Holzhaus war jahrelang gesperrt gewesen, weil es eine Gefahr für die in der Einrichtung lebenden Kinder darstellte.

Neubau in nur vier Tagen

Nach dem Abriss und der Entsorgung der ursprünglichen Hütte am ersten Arbeitstag ging der Aufbau des neuen Gartenhauses zügig vonstatten. Bereits am zweiten Tag konnte Richtfest gefeiert werden. Für manche Mitarbeiter, die sonst am Schreibtisch arbeiten, war der Neubau der Hütte das erste große Bauprojekt. Dank der nagelneuen Maschinen und Werkzeuge und unter der Anleitung der handwerklich ausgebildeten Profis des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs wurde das Vorhaben ein voller Erfolg.

Ein wichtiges Projekt für schutzbedürftige Frauen und Kinder

Bereits 2019 trug die Berner Stiftung mit einer großzügigen Spende an den Albert-Schweitzer-Kinderdorf-Verein maßgeblich zum Erwerb und zur Renovierung des Frauen- und Kinderschutzhauses im Hohenlohekreis bei. Die soziale Einrichtung bietet über 14 Plätze für schutzbedürftige Frauen und ihre Kinder und neben Wohnraum auch fachliche Betreuung und Beratung. Der neue Gartenbereich ermöglicht den Kindern, die in der Institution leben, einen kindgerechten Lebensraum, in dem sie sich austoben können. In Kürze vervollständigt ein nachhaltiges Klettergerüst aus Echtholz den Garten. Auch dieses Spielgerät wird über die Spende der Albert-Berner-Stiftung ermöglicht.

Über Albert Berner Deutschland GmbH

Die Albert Berner Deutschland GmbH als deutsche Tochtergesellschaft der Berner Group zählt zu den führenden Handelsunternehmen von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen, Zubehör und Services für Profianwender in der Bau- und Kfz-Branche sowie in der Industrie. Berner ist eines der führenden Multichannel-Unternehmen in Europa, das Verbrauchsmaterialien, Chemikalien, Werkzeuge und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Mobilität und Bauwesen verkauft.

Über BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

Die BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG gehört zu den führenden Direktvertreibern für das Bauhandwerk. Neben erfahrenen Fachberatern im Außendienst umfasst das BTI Team unter anderem auch Architekten-, Planer- und Baustellenberater. BTI ist mit Werkzeugen, Arbeitskleidung, Betriebsausstattung oder auch mit Systemlösungen für die Dach- und Fenstermontage sowie den Brandschutz ist BTI ein zuverlässiger und leistungsfähiger Partner der Baubranche.