»Night of Light« - Veranstaltungsbranche in Not

Um die Veranstaltungsbranche zu retten, findet in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni die Aktion »Night of Light«statt. Damit soll einen Branchendialog mit der Politik erreicht werden. Auch MORITZ beteiligt sich an der Aktion!

Die Veranstaltungsbranche ist in Gefahr!

Daher haben sich nun Veranstalter zusammengetan und die Aktion »Night of Light« gegründet, die inzwischen von zahlreichen Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft unterstützt werden. Auch in der Region beteiligt sich unter anderem Burg Stettenfels in Untergruppenbach an der bedeutungsvollen Aktion. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni werden bundesweit Gebäude oder stellvertretend Bauwerke der Region oder Stadt rot beleuchtet, um auf die kritische Situation aufmerksam zu machen. Auch das MORITZ-Gebäude wird in dieser Nacht rot erstrahlen, um Solidarität mit der Eventbranche zu zeigen. Die »Night of Light« ist ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft!

Ziel der »Night of Light«

Erreicht werden soll ein Branchendialog mit der Politik, um zusammen zu erarbeiten, wie die Veranstaltungsbranche vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden kann und bundesweit mehrere hunderttausend Arbeitsplätze gesichert werden. Die Aktion richtet sich an die breite Öffentlichkeit, um auf die dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Alle Bereiche der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland vereinigen sich zu einer übergreifenden Interessen- und Arbeitsgemeinschaft und initiieren die »Night of Light«. An der Aktion beteiligte bauen gemeinsam und gleichzeitig ein riesiges rotes Licht-Monument. Bilder und Videos der beleuchteten Objekte und Gebäude können auf Instagram und Facebook unter dem Hashtag #nightoflight2020 hochgeladen werden. Damit kann jeder Interessierte die bundesweit umgesetzten Installationen ansehen und die Forderungen unterstützen.

Hintergründe der Aktion

annabell2012 - stock.adobe.com

Die ersten Betroffenen der COVID-19-Krise war die Veranstaltungsbranche, sie werden auch die längsten und tiefgreifendsten Auswirkungen spüren. Die Bezeichnung »First in – last out« treffe es laut der Initiatoren der Aktion daher ganz gut: Die Unternehmen haben direkt zu Anfang der Krise alle Auftragsbestände verloren und werden erst nach Ende der Krise wieder vollständig agieren können. Auch wenn nach Beendigung der Krise erneut eine hohe Nachfrage einsetzen würde, kann der Verlust nicht mehr kompensiert werden. Die Veranstaltungswirtschaft ist einer der größten Sektoren in der deutschen Wirtschaft. Das heißt, fast drei Millionen Menschen arbeiten in den über dreihunderttausend Veranstaltungsunternehmen. Der Umsatz beträgt normalerweise über 200 Milliarden Euro im Jahr. Verglichen damit verlieren sie nun in diesem Zeitraum von acht Monaten 80-100 Prozent Umsatz und der gesamten Veranstaltungsbranche droht Insolvenz. Deshalb ist es wichtig, zu handeln und Solidarität mit der Veranstaltungsbranche zu zeigen!