Nobody‘s Perfect: Einsatz für Kinder

Niemand ist perfekt. Das hat sich der Verein Nobody‘s -Perfect aus Neckarelz auf die Fahne geschrieben. Mit einer Benefizveranstaltung macht er auf Kinder mit Beeinträchtigung aufmerksam, die durch -Armut oder Mobbing aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Dass es den Verein Nobody‘s Perfect überhaupt gibt, ist Schuld des Finanzamts, erklärt Sven Zöllner mit einem Lachen. Los ging es im Jahr 2023: Der Neckarelzer sorgte verkleidet für Aufmerksamkeit in der Region, als er verkleidet als Weihnachtsmann Spenden für das Kinderhospiz sammelte und so auf die Not von Kindern mit Beeinträchtigung aufmerksam machen wollte. »Die Aktion wollte ich wiederholen, aber das Finanzamt hat richtigerweise angemerkt, dass man mir unterstellen könnte, Spendengelder zu veruntreuen.« Ein paar Telefonate später gründeten Zöllner und ein paar Freunde den Verein Nobody‘s Perfect –niemand ist perfekt. Das Ziel: Kinder und Zusammenhalt stärken, gleichberechtigte Teilhabe von Behinderten und Nichtbehinderten am gesellschaftlichen Leben fördern und Menschen in der Region zusammenbringen. »Grade an den Schulen ist das echt extrem«, so Zöllner, »die Kinder werden gemobbt, es kommt zu Hetze und Ausgrenzung.« Auch Familien leiden unter der Situation. Neben der Spendensammlung als Weihnachtsmann veranstaltete der Verein im vergangenen Sommer erstmals eine Benefizveranstaltung – mit fast schon zu großem Erfolg: »Jeder, den ich angeschrieben habe, wollte mitmachen«, lacht Zöllner. »Der Hälfte musste ich dann wieder absagen.« Für dieses Jahr ist er besser vorbereitet: Vereine aus der Region werden sich präsentieren, dazu gibt es Shows für Kinder, kulinarische Angebote und musikalische Untermalung von Bands und Künstlern wie Patrick Noe und New Band in Town.

»Wir wollen auf diese Weise den Kindern mit Beeinträchtigung und ihren Familien helfen und auf unseren noch jungen Verein aufmerksam machen«, erklärt Sven Zöllner. »Denn viele trauen sich nicht, uns anzusprechen, weil sie sich vielleicht schämen oder uns nicht trauen. Aber wir wollen helfen. Denn niemand ist perfekt – wir ziehen alle an einem Strang.«

Benefizveranstaltung »Nobody‘s Perfect«

Sa. 21. September, 11 Uhr

Burggraben Mosbach-Neckarelz

www.nobodys-perfect.de