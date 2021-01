Online-Shopping im Trend – sterben stationäre Geschäfte bald aus? Vor- und Nachteile im Vergleich

Zum anderen ist es komfortabler und zeitsparender, als stundenlang durch überfüllte Shopping-Malls zu hetzen. Online-Shopping hat allerdings nicht nur Vorteile – insbesondere kleinere Unternehmen können neben riesigen Versandhändlern wie Amazon und Co. nur noch schwer bestehen. Wir haben die Vor- und Nachteile beider Varianten für Sie zusammengestellt, damit Sie sich selbst ein Bild machen können.

Darum ist Online-Shopping so beliebt

Egal, ob Sie gerade auf dem Sofa liegen oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Heimweg sind: Online können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen, ohne an Öffnungszeiten gebunden zu sein. Insbesondere für Menschen, die spät noch arbeiten, im Schichtdienst tätig sind oder aus anderen Gründen Schwierigkeiten haben, innerhalb der Ladenöffnungszeiten einzukaufen, ist dies eine praktische Lösung. Viele Verbraucher schätzen außerdem, dass der Einkauf direkt vor die Haustür geliefert wird. Dies ist dann besonders relevant, wenn Sie sehr abgelegen wohnen oder wenig mobil sind. Auch für Menschen, die schlichtweg Zeit sparen wollen oder keine Lust haben, in Geschäften die Regale zu durchsuchen, lohnt es sich. Durch praktische Suchmasken und Filter ist es oft deutlich einfacher, online genau das zu finden, was man sucht. Zumal die Produktauswahl ungleich größer ist, da theoretisch jeder Shop weltweit anvisiert werden kann. Insbesondere wenn Sie auf der Suche nach Nischenprodukten sind, spart die Recherche im Internet oft Fahrtwege, Zeit und Nerven. Zudem ist es online einfacher, Preise zu vergleichen. Durch Rabatte und Cashback-Aktionen lassen sich oft zusätzlich einige Euros einsparen. Im Cashback-Vergleich ist beispielsweise die Plattform Shoop sehr beliebt, da die Prämien hier nebenbei ohne viel Aufwand gesammelt werden können. Zuletzt gibt es auch Dinge, die von vielen Menschen lieber diskret gekauft werden: Bei Sex Toys beispielsweise wissen Verbraucher besonders die anonyme Abwicklung im Internet zu schätzen.

Viele Verbraucher kaufen dennoch bevorzugt im Laden

Obwohl das Online-Shopping sich steigender Beliebtheit erfreut, müssen stationäre Geschäfte dennoch keine Angst davor haben, dass ihnen die Kunden wegbleiben. Diese schätzen nämlich oft die zwischenmenschliche Interaktion. Algorithmen mögen zwar praktisch sein, um neue Anregungen zu erhalten, ersetzen jedoch kein persönliches Kundengespräch. In stationären Geschäften können zudem die Dinge vorab angeschaut oder anprobiert werden. Es ist deutlich einfacher, die Qualität, Farbe und Passform genau in Augenschein zu nehmen, bevor man etwas kauft. Viele Kunden genießen es außerdem, in Ruhe zu stöbern und sich vom Angebot inspirieren zu lassen. In einer Welt, die von zunehmender Digitalisierung geprägt ist, bildet der Einkauf vor Ort eine angenehme Abwechslung. Zudem kann er mit etwas Bewegung an der frischen Luft, einem Spaziergang oder etwas Radfahren verbunden werden.

Insgesamt haben also beide Arten des Einkaufens ihre individuellen Vorteile. Letztlich kommt es vor allem darauf an, wie viel Zeit und welchen Einkaufsstil ein Kunde mitbringt. Größere Geschäfte arbeiten daher meist auf beiden Kanälen: Sie besitzen stationäre Geschäfte, gleichzeitig aber auch ein Online-Angebot, um dadurch mehr Menschen zu erreichen.