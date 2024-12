OPTIMA packaging group GmbH unterstützt Help! - Wir helfen! e.V.

Die OPTIMA packaging group GmbH zählt zu den führenden Unternehmen im Maschinenbau und ist ein angesehener Arbeitgeber in der Region Schwäbisch Hall. Das Unternehmen setzt auf gesellschaftliches Engagement und unterstützt eine Vielzahl an Projekten, die der regionalen und sozialen Entwicklung dienen.

Mit einem starken Fokus auf die Region fördert Optima Sportvereine, kulturelle Veranstaltungen und soziale Initiativen, um die Gemeinschaft zu stärken und deren Vielfalt sichtbar zu machen. Das Unternehmensleitbild „We care for people“ prägt dabei das Handeln: Optima versteht sich als nachhaltiger und verlässlicher Partner, der sowohl Projekte unterstützt als auch das gesellschaftliche Miteinander aktiv fördert.

In diesem Rahmen wurde der Verein „Help! – Wir helfen! e.V.“ (HWh) mit 5.000 Euro unterstützt. Der Verein engagiert sich für die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern, ermöglicht lebensverändernde Behandlungen, versorgt Bedürftige mit Prothesen und organisiert Transporte mit gebrauchten, aber funktionsfähigen medizinischen Geräten u.a. in Länder Afrikas. Die großzügige Spende trägt wesentlich mit dazu bei, dass HWh weiterhin vielen Menschen, vor allem Kindern mit körperlichen Einschränkungen wie Lippen- und Gaumenspalten, fehlenden Gliedmaßen etc., durch "Hilfe zur Selbsthilfe" ein "normales Leben" ermöglicht wird. Die Behandlungen werden grundsätzlich in den Heimatländern der Patienten durchgeführt. Den Krankenhäusern werden faire Preise nach erfolgter Behandlung bezahlt, damit auch die Ärzte und Pflegekräfte fair bezahlt werden können. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Land bleiben. So wird nicht nur den Patienten geholfen, sondern auch ein Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Situation im Land geleistet.

Mehr zu HWh unter www.help-wirhelfen.de

Spendenkonto bei der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall: DE85 6229 0110 0001 2340 21