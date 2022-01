Persönliche Beratung nur noch mit 2G und FFP2-Schutzmaske möglich

Wegen der stark steigenden Corona-Neuinfektionszahlen ergreift die Agentur für Arbeit Ludwigsburg zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen: Ab sofort sind persönliche Beratungsgespräche in Ludwigsburg und der Geschäftsstelle in Bietigheim-Bissingen nur noch für Genese oder Geimpfte (2G-Regel) und einer FFP2-Schutzmaske möglich. Der Sicherheitsdienst kontrolliert dies an den Eingängen. Personen, die nicht geimpft oder genesen sind oder keine Auskunft zu ihrem Status geben möchten, können sich telefonisch unter 0800 4 5555-00 (kostenfrei) oder unter der lokalen Rufnummer 07141 137 900 beraten lassen.

Seit dem 01. Januar 2022 können sich Bürgerinnen und Bürger neben der persönlichen Arbeitslosmeldung auch mit ihrem Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion arbeitslos melden. Der neue eService ist ein weiteres digitales Angebot der Bundesagentur für Arbeit und macht ein persönliches Erscheinen für die Arbeitslosmeldung nicht mehr zwingend erforderlich.