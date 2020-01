Personalauswahl aus Sicht der Unternehmen Vortragsreihe „BiZ & Donna“ der Ludwigsburger Arbeitsagentur

LUDWIGSBURG. Die Vortragsreihe „BiZ & Donna – Informationsveranstaltungen (nicht nur) für Frauen“ geht auch in diesem Jahr mit vielen interessanten Themen weiter. Die nächste Veranstaltung „Personalauswahl aus Sicht der Unternehmen“ findet am Dienstag, 28. Januar 2020 von 9:00 - 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg statt. Angela Lechner, Policies & Procedures ”Working Culture” - Daimler AG, berichtet aus der Praxis und beantwortet alle Fragen.

Wie stellen sich Unternehmen ihre neue Mitarbeiterin vor? Wie sollen Bewerbungsunterlagen aussehen, um beachtet zu werden? Wonach beurteilen Personalentscheidende die Bewerberinnen bei der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch? Welche Auswahlverfahren bevorzugen Unternehmen?

In dem Vortrag von Angela Lechner werden die vielfältigen Vorgänge eines Bewerbungsverfahrens in einem Unternehmen transparent gemacht. Mit diesen Erkenntnissen fällt es leichter, sich auf die Vorstellungen und Erwartungen des möglichen neuen Arbeitgebers vorzubereiten.

Für die Veranstaltung entstehen den Teilnehmerinnen keine Kosten. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de ist allerdings erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Dienstag, 28. Januar 2020, 9:00 – 11:00 Uhr, Agentur für Arbeit Ludwigsburg, Raum 119,

1. Stock (gegenüber Berufsinformationszentrum), Stuttgarter Straße 53, 71638 Ludwigsburg