Perspektivwechsel aus Bad Friedrichshall: Rollstuhlfahren für Anfänger

Nach einer gesundheitlichen Zäsur war Christian Wagner aus Bad Friedrichshall auf einen Rollstuhl angewiesen und ­fühlte sich mit seinen Fragen ­allein. Aus dieser persönlichen Überforderung entstand die ­Internet-Plattform »Rollstuhlfahren für Anfänger«.

Für den Bad Friedrichshaller Christian Wagner änderte sich 2012 seine ganze Welt. Hüftarthrose, Knieprobleme, Hüftfehlstellung, mehrere Operationen – plötzlich war an Laufen nicht mehr zu denken. Der gelernte Hotelfachmann war berufsunfähig, ging in die Erwerbsminderungsrente, in sein Leben trat der Rollstuhl – für den 49-jährigen eine enorme Umstellung. »Ich war natürlich geschockt und traurig. Trotzdem hatte ich mich entschlossen, offen an meine neue Lebenssituation heranzugehen.«

Für Christian Wagner bedeutete das: Googlen. Er durchsuchte das Netz nach Tipps, nach Hilfen, nach Erfahrungsberichten, wurde aber kaum fündig. Also entschloss er sich, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen: Die Internet-Plattform »Rollstuhlfahren für Anfänger« war geboren. » Die Idee kam von meiner Hausärztin«, schildert Christian, »die hatte mich für ihre Internetseite gefragt, ob ich etwas über Alltagssituationen aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers erzählen könnte. Da wurde mir klar, ich kann da einen Mehrwert für Menschen, die in einer ähnlichen Situation wie ich stecken, bieten.« Auf seiner Seite erzählt er von seinen persönlichen Erfahrungen und gibt Tipps zu der richtige Technik, Hilfsmittel, Komfort oder Herausforderungen im Alltag, »So ein Rollstuhl krempelt das komplette Leben um. Aber das ist noch lange kein Grund, in Verzweiflung zu versinken.«

Mittlerweile kennt sich Christian nach 14 Jahren im Rollstuhl mit den wichtigsten Themen, Hindernissen und Herausforderungen aus. Auf seiner Seite gibt er auch Hinweise zu Anträgen, die man stellen kann, sowie auf den Umgang mit den Angehörigen. Wer sich auf einen Perspektivwechsel einlassen will, kann sogar Christian Wagner in Bad Friedrichshall besuchen und gemeinsam mit ihm ausprobieren, wie es sich anfühlt, in einem Rollstuhl durch den Alltag zu rollen. »Unternehmen, Schulen, Einrichtungen und Privatpersonen – gerne einfach anfragen, ich würde mich freuen.« Das Angebot richte sich an alle, die Empathie stärken, Barrierefreiheit besser verstehen oder einfach eine neue Perspektive kennenlernen möchten.

Das Feedback zu »Rollstuhlfahren für Anfänger« beschreibt Christian Wagner als »durchweg positiv«. Mehrfach sei er bereits angeschrieben worden, welche enorme Hilfe seine Seite für andere Nutzer in einer ähnlichen Lage gewesen sei. Um seine Erfahrungen weiter zu teilen, hat er seine Erfahrungen in einem Buch zusammengetragen. »Rollstuhlfahren für Anfänger: Vom Hinsetzen, Weiterleben und Neuorientieren« ist auf seiner Website zum Kauf erhältlich. Er hofft, mit seiner Arbeit Vorurteile abzubauen und das Stigma vom Thema Rollstuhl zu nehmen: »Der Rollstuhl ist kein Hindernis, er ist ein Hilfsmittel. Und als solches muss man ihn auch sehen.«

www.rollstuhlfahrenfuer­anfaenger.de