ANZEIGE

Das Event »Road to Electric« findet am 15. August im Autohaus Freier statt. Damit haben Gäste exklusiv die einmalige Gelegenheit, kostenfrei die E-Mobilität der Peugeot-Modelle e-208, e-2008, 3008 Hybrid und 508 Hybrid kennenzulernen. In ca. 60-minütigen Workshops mit maximal 12 Teilnehmern beantworten Peugeot-Experten Fragen zu Elektromobilität und den neuesten Modellen.

Im Gespräch informieren Experten über die elektrifizierten Modelle von Peugeot. Auch die Funktionsweise des Antriebs und wie man die Autos lädt wird ausführlich erklärt. Fragen zu den Vorteilen der elektrifizierten Modelle werden beantwortet, zudem wird geklärt, für wen die elektrifizierten Modelle besonders relevant sind. Sobald der Workshop beendet ist, haben die Gäste die Möglichkeit, die neuen Modelle in einer 30-minütigen Fahrt zu testen.

Wer Interesse hat, sollte sich schnellstens hier bei der exklusiven »Peugeot Road to Electric« anmelden! Für Snacks und Getränke sowie ausreichend Hygienemaßnahmen sind gesorgt.