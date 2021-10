Pflege bei Demenz

Bereits im August 2019 eröffnete in Öhringen das neue AWO Seniorenzentrum Kesseläcker, im Oktober erfolgt die Eröffnung der zugehörigen Wohngruppe für Menschen mit Demenzerkrankung. Im Gespräch mit MORITZ erzählt Einrichtungsleiterin Sonja Kreeb von der Konzeption und den Besonderheiten der Wohngruppe.

Am 4. Oktober ist es soweit und die neue Wohngruppe, in der insgesamt 12 Menschen mit Demenzerkrankung Platz finden, öffnet ihre Pforten. »Die Nachfrage ist bereits sehr hoch«, erklärt Sonja Kreeb. »In den anderen Wohnbereichen gibt es natürlich auch schon Demenzerkrankte, aber diese Fälle sind nicht so schwerwiegend. Da sich Demenz bzw. Alzheimer immer weiter ausbreitet, war von Anfang an klar, dass es eine derartige Einrichtung geben wird. Wir waren auch von Anfang an involviert – das ist etwas, das wir an der AWO sehr schätzen.«

Man kann verstehen, weshalb die Wohngruppe gefragt ist: Lichtdurchflutete Räume und ein schöner Garten prägen das Bild des Seniorenzentrums Kesseläcker in Öhringen, zusätzlich zu einem ebenso großzügigen wie wohnlichen Demenzbereich. Helle Farben dominieren die Räumlichkeiten der Wohngruppe, in den Gängen hängen alte Fotografien von Öhringen. Die Bewohner*innen sind in Einzelzimmern untergebracht, die Wohngruppe ist vom restlichen Seniorenzentrum abgetrennt, sodass die Demenzerkrankten unter sich sind.

»Uns ist es besonders wichtig, auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen individuell einzugehen und die Pflege nach

ihren Wünschen auszurichten«, erläutert Sonja Kreeb. »Unsere Bewohner*innen können sich ihren Tagesrhythmus selbst gestalten. Zudem ermutigen wir auch dazu, die Zimmer selbst einzurichten und beispielsweise eigene Möbel, Bilder oder sonstige Gegenstände mitzubringen. Milieugestaltung und Biographiearbeit sind essentielle Aspekte unseres Konzepts. Zudem legen wir sehr viel Wert auf Bewegung und Sinneserfahrung. Hierfür sind beispielsweise die selbst gemachten Gefühlswände da.« Die Wohngruppe wurde mit Absicht auf 12 Bewohner*innen

beschränkt, um eine individuelle Betreuung und ein stärkeres Ausmaß an persönlicher Zuwendung zu gewährleisten.

Um das volle Potential der neuen Wohngruppe ausschöpfen zu können, sucht die AWO für das Seniorenzentrum Kesseläcker gegenwärtig Pflegefachkräfte (m/w/d), Pflegehelfer (m/w/d), Azubis (m/w/d), Hauswirtschafter (m/w/d) sowie Reinigungskräfte (m/w/d). Gefragt sind vor allem Geduld, Empathie, Verständnis und auch nonverbale Kommunikationsfähigkeit. Ihren Mitarbeitern hat die AWO viel zu bieten, hierzu gehört unter anderem eine betriebliche Gesundheitsförderung, etwa durch die Bereitstellung von frischem Obst und Mineralwasser, Kinästhetik-Kurse und eine betriebliche Altersvorsorge. Zudem bietet die AWO 30 Tage Urlaub im Jahr, eine jährliche Sonderzahlung und ein umfassendes Fortbildungsprogramm für alle Ebenen. Aufstiegsmöglichkeiten und die Gelegenheit zur Mitgestaltung und freien Entfaltung sind ebenfalls gegeben.

AWO Seniorenzentrum Kesseläcker

In den Kesseläckern 16, 74613 Öhringen Fon: 07941 6066210, alle Infos: www.seniorenzentrum-musberg.de und www.awo-wuerttemberg.net