Praktikantentage bei ebm-papst

Großen Anklang fanden die ebm-papst Praktikantentage für interessierte Schülerinnen und Schüler, die in den Pfingstferienstattgefunden hatten.

22 Teilnehmende zwischen 14 und 23 Jahren nutzten das Angebot, um einen Einblick in die Ausbildungsbereiche und in das Unternehmen ebm-papst zu erhalten.

Vielen Schülerinnen und Schülern konnte dieser Einblick in den letzten zwei Jahren durch die Corona Pandemie nicht ermöglicht werden. Unternehmen mussten ihre Türen schließen und es war schwer einen Praktikumsplatz zu bekommen und in ein Unternehmen zu schnuppern.

Mit Initiativen, wie den Praktikantentagen, dem Girls Day oder auch Jugend forscht engagiert sich ebm-papst, jungen Menschen Einblick in ein internationales Unternehmen zu bieten, sie für Technik zu begeistern und sie vor allem bei ihrer Berufswahl unterstützen zu können.

Drei Tage lang hatten die 22 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, die Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen bei ebm-papst kennenzulernen.

Timo Pflüger, Ausbildungsleiter bei ebm-papst Mulfingen, „Ich habe mich gefreut, dass so viele Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit genutzt haben und trotz Ferien und herrlichem Wetter die Tage bei uns verbracht haben. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und wir konnten direkt im Anschluss zwei Schüler für uns begeistern. Beide haben ihren Ausbildungsvertrag bereits in der Tasche.“

Den Teilnehmenden wurden Informationen zum Ablauf eines Studiums und Berufsausbildung der verschiedenen Ausbildungsbereiche vorgestellt und es wurden vielfältige Praxisaufgaben durchgeführt.

Ob verschiedene Challenges wie Pakete im Lagerbereich stapeln, ein Social Media Workshop im kaufmännischen Bereich, gemeinsames Programmieren in der IT, Zeichnen mit dem CAD Programm oder Fräsen und Löten in der Ausbildungswerkstatt – in dieser Woche war für jeden Interessensbereich etwas Spannendes dabei! Unterstützung bekamen sie bei den Praxisaufgaben von den Auszubildenden bei ebm-papst.

Mehr Infos unter karriere.ebmpapst.com