Regional, echt, zupackend: Macher-Messe Eberbach (11.4.26)

Eberbach zeigt, was es kann! Am 11. April lädt die Eberbacher Werbegemeinschaft e. V. zur ersten »Macher-Messe« ein. Rund 15 Aussteller präsentieren die enorme Bandbreite des lokalen Gewerbes. Fachbetriebe wie Müller Dachbau, Elektro Wunder und Kälte Silberzahn stehen für geballte Handwerkskraft, während das Elektrohaus Reinig alles Wissenswerte rund um den perfekten Kaffeegenuss verrät. Das Spektrum reicht noch weiter: Vom regionalen Imker über den Hundesalon bis hin zu faszinierenden Einblicken in den Live-3D-Druck ist für jeden etwas dabei. Für die passende Stärkung zwischendurch sorgt der Eberbacher Handballverein.

Sa. 11. April, 10 bis 16 Uhr, Gelände Söhner / Lenz / Schwing, Eberbach