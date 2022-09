Regionale Veranstalter im O-Ton – Keine Bühne für Corona!

Die neue Spielsaison 2022/2023 Herbst/Winter steht vor der Türe. Alle sind gespannt: Werden die Veranstaltungen ohne Corona-Maßnahmen über die Bühne gehen können? Die Politik wirft viele Fragen auf und beantwortet wenige – oder sehr spät. Wie begegnen die Veranstalter diesem Szenario? Ist der Veranstaltungs-Winter überhaupt planbar? Nimmt die Politik Rücksicht auf die Interessen der Veranstaltungsbranche? Und was sollte in diesem Jahr besser laufen als in der Vergangenheit?

Kerstin Bähker – Livemacher, Besigheim

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Die Umsetzung von Veranstaltungen wurden stark eingeschränkt und die Besucher wurden stark verunsichert. Die Planung, besonders von Tourneen, gestaltetet sich schwierig, da es keine bundesweiten Regelungen gab und dies wohl auch zukünftig nicht vorgesehen ist. Durch Verschiebungen besteht inzwischen ein Überangebot.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Die Planung ist in vollem Gange, allerdings ist sie mit sehr viel Ungewissheit und Risiko verbunden. Bisher gibt es keine Aussicht auf klare Vorgaben von der Politik. Die verschobenen Veranstaltungen, bei denen bereits in den letzten beiden Jahren Karten verkauft wurden, laufen gut; leider trifft das auf neu geplante Veranstaltungen nicht zu, da auch die Kunden keine Planungssicherheit haben und inzwischen ein Überangebot an Veranstaltungen besteht.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

In der Vergangenheit war besonders bei Tourneen problematisch, dass es bundesweit keine einheitlichen Vorschriften gab. Wünsche für die Zukunft: Klare Vorgaben der Politik. Keine Angstszenarien kreieren und Unsicherheit bei den Besuchern verursachen. Ticketverkauf ist am Boden, ohne Verlängerung des Beihilferahmens wie z.b. Sonderfonds oder weitere, auf die Branche zugeschnittene Fallschirme, wird die Zukunft problematisch.

Espen Nowacki – Wacky Productions, Pfronten

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Verheerend. Und es geht leider weiter.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Katastrophal. Die Ungewissheit ist das Hauptproblem. Die eine Hälfte hat Angst und will nicht hin ohne Maßnahmen. Die andere Hälfte will nicht hin mit Maßnahmen. Solange niemand weiß, wie es kommt, kauft daher niemand Tickets.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Für die ersten Lockdowns im März 2020 haben wir volles Verständnis. Da war alles neu und unsicher. Für 2022 sehen wir es ganz anders. In den umliegenden Ländern ist Covid-19 aus der Öffentlichkeit komplett verschwunden, auch wenn die Krankheit nicht aus der Welt ist. In Deutschland wird seitens Politik und Medien immer weiter darauf herumgeritten. Dass man ein Gesetz schafft, um eingreifen zu können, sollte die pandemische Lage schlimmer werden, ist selbstverständlich sinnvoll. Einen Gesundheitsminister, der jeden Tag aufs Neue herumschreit, wie schlimm der Herbst wird, und dass es erneute Maßnahmen geben wird, das geht gar nicht. Er vernichtet damit die Geschäftsgrundlage der ganzen Veranstaltungsbranche und wird tausende Arbeitsplätze und Unternehmen kaputtmachen. Er ist eine Katastrophe. Die Politik sollte unbedingt Pläne vorbereiten, aber die Regierung sollte bezüglich Covid-19 die Öffentlichkeitsarbeit komplett einstellen. Die wissen sowie so nicht, was passiert und was kommen wird.

Moritz von Woellwarth – Stiftung Schloss Kapfenburg, Lauchheim

Welche Erfahrungen haben Sie im vergangenen Corona-Herbst/Winter gemacht?

Wir haben versucht so gut es ging unser Akademie- und Kulturprogramm durchzuführen, immer mit einem Hygienekonzept, was die aktuellen Bestimmungen der Landesregierung umgesetzt hat. Dafür hatten wir eine Hygieneschutzbeauftragte, die alle unsere Mitarbeitenden ständig informiert und geschult hat. Das Publikum hat das gut mitgemacht, wenn auch auf Grund der geringeren Auslastung das Defizit sehr hoch war. Eine Mitarbeiterin hat eigentlich nur Anträge gestellt und bearbeitet, denn ohne die unterschiedlichen Corona-Hilfen wäre das alles nicht möglich gewesen.

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Kultur ist in der Regel immer auf Subventionen angewiesen, einfach auch um einen niederschwelligen Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten zu gewährleisten. Corona hat unsere Abhängigkeit von Förderungen leider massiv erhöht und es unmöglich gemacht einen nennenswerten Eigenanteil zu erwirtschaften. In diesem Sommer erleben wir gerade eine Renaissance der Kulturevents und sehen, dass die Menschen Lust haben Teil einer aktiven Gesellschaft zu sein. Publikum, wie Veranstalter kommen gerade langsam raus aus der Corona-Depression.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Wir planen ganz normal, mit voller Besetzung. Die Durchseuchung ist hoch und die Verläufe oft nicht mehr so schwer. Wir haben während der Pandemie auch viel in Belüftung- und Hygieneinfrastruktur investiert, so dass wir wie allen anderen Kulturorte auch ein relativ sicheres Zusammenkommen gewährleisten können. Außerdem stehen neue Medikamente und weitere Impfungen zu Verfügung. Ich hoffe, die Politik behandelt Corona zukünftig wie eine normale Grippe und konzentriert sich auf all die anderen schwierigen Themen.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Ich bin dankbar, dass wir in den letzten Jahren nicht allein gelassen wurden, sondern vom Land und vom Bund massive inhaltliche und finanzielle Unterstützung erfahren haben. Viele neue Herausforderungen kommen in diesem Winter auf uns zu. Energieverfügbarkeit, hohe Preise und eine starke Inflation. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir nicht zusätzlich noch mit scharfen Corona-Regeln umgehen müssten.

Rolf Weinmann – Provinztour, Neuenstadt am Kocher

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Zum Einen ist das Vertrauen der Bevölkerung, ob Veranstaltungen wie angekündigt stattfinden können, logischerweise geschwunden. Zum Anderen gibt es durch die zahlreichen Verlegungen eine Flut von Veranstaltungen, die noch abgearbeitet werden müssen. Diese Punkte wirken sich natürlich nicht positiv auf den Kartenverkauf aus, zumindest bei den neuen Veranstaltungen merkt man das deutlich. Das wird vor allem kleinere Veranstalter sicherlich in Schwierigkeiten bringen, die durchaus auch existenzbedrohend werden können.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Die kommende Saison ist bei uns in erster Linie durch verlegte Veranstaltungen geprägt, dazu kommen einige wenige neue Shows. Insgesamt kommen wir so in der Wintersaison auf etwas über 50 Veranstaltungen. Da derzeit nicht absehbar ist, ob es im Winter Restriktionen geben wird und wie diese gegebenenfalls aussehen könnten (und in welchem Bundesland), sind wir aktuell noch optimistisch, dass es eine einigermaßen »normale« Saison geben wird ohne einschneidende Einschränkungen.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass Corona wie die Grippe uns künftig zumindest für die nächsten zwei bis drei Jahre begleiten wird, und hoffe, dass die Politik dies auch irgendwann, und zwar möglichst schnell, einsehen wird. Dann kann sich jeder Bürger so schützen, wie er es für richtig hält und wie man es in einer mündigen Gesellschaft erwarten kann. Die permanente Reglementierung und Bevormundung sollte endlich aufhören, man hat ja gesehen, dass das Virus dadurch nicht aus der Welt geschaffen werden kann.

Brigitte Aurbach – Rätschenmühle, Geislingen

Welche Erfahrungen haben Sie im vergangenen Corona-Herbst/Winter gemacht?

Wir haben die Verordnungen in Baden-Württemberg korrekt eingehalten. Es gab natürlich ein paar Leute die gesagt haben, wenn ich einen Nachweis bringen muss, eine Maske aufsetzen, oder mich registrieren muss, dann komme ich nicht. Aber viele von den wenigen, die gekommen sind, haben uns gelobt und gesagt: Wenn man zu euch kommt, dann fühlt man sich sicherer als bei vielen anderen, wo diese Regeln nicht so genau eingehalten werden. Das hat uns schon Publikum gebracht. Und andere Leute, die es mit den Regelungen nicht so gut fanden, hat es abgeschreckt.

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Ich habe leider das Gefühl, dass das Publikum vom Ausgehen entwöhnt wurde. Das hat natürlich mit den Maßnahmen, mit der Angst vor Corona zu tun. Während Corona haben wir nach Möglichkeit immer unser Programm durchgezogen. In den Lockdowns haben wir alles online gemacht, was möglich war, und jede Woche mindestens einen Stream angeboten. Aber der lange erste Lockdown und dann der zweite hatten Auswirkungen. Im ersten Sommer waren die Leute noch heiß auf Veranstaltungen. Dann kam der Herbst, wo wir von den Kapazitäten her sehr eingeschränkt waren. Auch da hatten wir das Gefühl, das Publikum will noch kommen. Und dann kam der zweite, ganz lange Lockdown im Winter 20/21, der knapp sechs Monate gedauert hat. Im Sommer 2021 waren die Zuschauerzahlen dann wieder in Ordnung.

Das große Problem kam, so denke ich, durch den Krieg in der Ukraine. Der 24. Februar, also der Tag des russischen Angriffs, war für uns, und ich glaube, bei allen anderen auch, ein gravierender Einschnitt. Leute, die sich vielleicht jetzt mal wieder getraut hätten zu kommen, hatten Angst vor den Teuerungen. Ich glaube, es hätte nach Corona gut weitergehen können, wenn sich nicht der Krieg in der Ukraine und damit die Weltlage sich so verheerend entwickelt hätten.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Wir planen, als ob nichts wäre und richten uns dann nach den Verordnungen. So haben wir es eigentlich immer gehalten und die Maßnahmen immer möglichst schnell umgesetzt. Seit Mai 2022 gibt es ja eigentlich keine Beschränkungen mehr. Aber das hat uns leider nicht, wie erhofft, mehr Publikum gebracht.

Das letzte Frühjahr war eine Katastrophe. Und das lag sicher nicht nur an Corona. Das lag sicher daran, dass viele Leute zwar immer noch Angst vor dem Virus haben, sich auf ihrer Couch eingerichtet haben und sich an die zwei Jahre ohne Kultur gewöhnt haben. Das finde ich traurig. Aber nur daran kann es, glaube ich, nicht liegen, dass wir so wenig Publikum haben. Und das betrifft nicht nur die Rätsche, sondern das höre ich von allen Künstlern und Veranstaltern.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Ich persönlich denke, eine Maske ist eine sinnvolle Sache. Natürlich macht es keinen Spaß sie zu tragen. Aber man schützt damit ja auch sich selbst, das ist sicher sinnvoll. In Corona-Hochzeiten fand ich auch den tagesaktuellen Test für alle nicht schlecht. Natürlich gibt es auch bei umfangreichen Testungen keine hundertprozentige Sicherheit. Aber zumindest gab es dadurch für uns ein Quäntchen mehr Sicherheit.

Die Politik hat viel lernen müssen, und das ganze immer ein bisschen langsam. Ich fände es toll, wenn es klare Richtlinien gäbe: Wenn die Lage so und so ist – etwa, wenn eine bestimmte Zahl an Intensivbetten belegt ist – tritt eine bestimmte Stufe in Kraft, und zwar einheitlich bundesweit. Denn viele unserer Künstler kommen ja nicht aus Baden-Württemberg, manche nicht einmal aus Deutschland. Die mussten wir dann erst einmal aufklären, wie hier gerade die aktuellen Regelungen sind. Das war ziemlich kompliziert. Ich habe zwar ein Verständnis für die Politik– es war natürlich schwer, alles richtig zu entscheiden und gut umzusetzen.

Was mich aber geärgert hat, waren die beiden Sommer, die man einfach verschlafen hat, um im Herbst wieder ganz überrascht zu sein, dass es eine neue Corona-Welle gibt. Das fand ich kurzsichtig. Was ich mir wünsche, ist mehr Vorlaufzeit bei der Umsetzung der Maßnahmen. Denn oft wurden die Richtlinien in den vergangenen Jahren sehr kurzfristig beschlossen. Die zwei, drei Tage, die manchmal zwischen Beschluss und Umsetzung lagen, waren sehr knapp. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Vorlauf bei neuen Beschlüssen bekommen.

Michael Hörrmann – Staatliche Schlösser und Gärten

Welche Erfahrungen haben Sie im vergangenen Corona-Herbst/Winter gemacht?

Zwischen Oktober und Dezember 2021: knapp 1.000 Besucher. 2019 im gleichen Zeitraum: rund 2.700. Zwar über das gesamte Jahr gegenüber 2020 ein leichtes Gästeplus aber gegenüber 2019- dem letzten Normaljahr erreichten wir gerade mal 25%

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Corona hat uns unsere BesucherInnen entfremdet. Solitude ist kein „normales“- „selbstverständliches“ Besuchsziel wie noch 2019. Da geht es uns, wie so vielen Kultureinrichtungen. Wir müssen uns sehr anstrengen, um die bisherigen Gäste in vollem Umfang wieder von einem Besuch auf der Solitude zu begeistern.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Eine längerfristige Planung ist kaum möglich. Dazu ist die Lage zu volatil. Das Gute ist : Wir verfügen jetzt über 2 Jahre Pandemieerfahrungen und können uns auf die meisten Szenarien sehr schnell einstellen. Zwei Ziele stehen im Vordergrund: Alle unsere Gäste sollen sich immer bei uns wohl und sicher fühlen können und wir wollen ein so attraktives Programm anbieten, dass wir idealerweise nicht nur die bisherigen BesucherInnen zurückgewinnen, sondern zusätzlich auch für neue Gäste ein interessantes Besuchsziel werden.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Frühzeitige Planbarkeit erhöht im Ergebnis die Besuchsqualität. Je früher wir verbindliche Vorgaben bekommen, umso eher wird es uns gelingen, für unsere Gäste ein zufriedenstellendes Besuchserlebnis organisieren zu können.

Siggi Schwarz – Siggi Schwarz Concerts, Heidenheim

Welche Erfahrungen haben Sie im vergangenen Corona-Herbst/Winter gemacht?

Ich bin als Veranstalter und Musiker quasi in einer Doppelfunktion. Ich veranstalte mich unter anderem mit meinen Konzerten selbst. Veranstalter bin ich seit 2004, und das ist für mich eine Herzensangelegenheit.

Das Brenzpark-Open Air, das ich mit organisiert habe, musste im letzten Jahr natürlich verschoben werden. Aber schön war, dass die Opernfestspiele Heidenheim 2021 hier auf dem Brenzpark trotz Corona stattfinden konnten. Ich war dabei als Projektleiter. Das war schön, ich hatte eine Beschäftigung. Auch konnte ich mich am 14. Oktober mit einem eigenen Konzert veranstalten, wo ich im Lockschuppen mein neues Album vorgestellt habe. Viele andere Projekte, bei denen ich gebucht war, sind natürlich abgesagt worden, so wie bei vielen anderen Musikern und Veranstaltern auch.

Aber ich habe mich 2021 abgelenkt: Ich habe ein Buch geschrieben, eine Gitarrenverstärker-Firma gegründet und neue Songs geschrieben. Obwohl es ein Stillstand war für die ganze Gesellschaft konnte ich zum Glück kreativ bleiben.

Wie haben sich bisherige Corona-Maßnahmen Ihrer Meinung nach auf die Kulturszene ausgewirkt?

Die Auswirkungen der Corona Maßnahmen fühlen sich für mich ein bisschen wie Schnee von gestern an. In diesem Sommer war ich als Musiker wieder gebucht, und da spreche ich nicht nur von Heidenheim. Ich war mit The Sweet, Uriah Heep und anderen deutschlandweit unterwegs, auf den großen Festivals. Und wenn man das Publikum betrachtet: Die wollen feiern, nach dem Motto »jetzt oder nie«. Und es gab eigentlich nichts, das irgendwie an Corona erinnert hätte.

Wie sehen Ihre Planungen für die kommende Indoor-Saison aus und inwieweit spielen dabei eventuell zu erwartende Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle?

Ich beziehe eventuelle Corona-Maßnahmen in meine Planungen mit ein. Im Herbst spiele ich mein Projekt »The Best of Queen«, im Lokschuppen. Mit dem Einpflegen ins Ticketsystem Reservix habe ich gehadert. Ich musste mir die Frage stellen: Biete ich, wie sonst immer, Stehplätze an, mit voller Kapazität von 500 Leuten? Ich habe mich dagegen entschieden und Sitzplätze angeboten. Denn dann kann ich die Abstandsregeln gewährleisten, sollten tatsächlich wieder Maßnahmen kommen.

Ich bin also dahingehend vorbereitet, dass ich lieber mit einer kleineren Kapazität plane, um mich dafür aber besser anpassen zu können. Denn wir mussten vergangenes Jahr erleben, wie schwierig es wird, wenn wir mehr Tickets verkaufen, als tatsächlich Leute kommen dürfen. Keiner weiß ja, wie es momentan weitergeht. Aber ich passe mich der Situation an und halte die Regeln ein. Und bei mir geht es um die Sache: Wenn Musik in irgendeiner Form stattfinden darf, ist das gut.

Wie bewerten Sie die politischen Maßnahmen der Vergangenheit, wie die politischen Ansagen für die kommende Indoor-Saison? Was würden Sie sich für die kommende Saison 2022/23 von der Politik wünschen?

Letztlich macht die Politik es ohne mich. Ich als kleiner Veranstalter habe keinen Einfluss darauf. Für mich heißt es in letzter Konsequenz, mich anzupassen und das Spiel mitzuspielen. Ich höre ja, was derzeit wieder in Planung ist. Mit der Maske als solche, die zunächst ja scheinbar die ganze Freude verdorben hat, habe ich heute keine Probleme mehr. Wenn die Maske eine Möglichkeit bietet, trotz Corona Konzerte zu veranstalten, bin ich auf jeden Fall dafür. Ich finde eine Aussage zur aktuellen Politik schwierig. Ich weiß, jeder Veranstalter will immer das maximal Beste für sein Geschäft. Aber ich denke nicht nur an mein Geschäft, ich denke an die Menschen, an das Gesamtbild. Und wir als Veranstalter können eh nicht viel regeln. Letztendlich macht es die Politik.