Risto Joost bleibt Chefdirigent des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO)

Noch vor der Sommerpause hat der Chefdirigent des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn Risto Joost seine vorzeitige Vertragsverlängerung unterzeichnet. Risto Joost wird nun bis zum Sommer 2030 die künstlerischen Geschicke des WKO leiten.

Der vielseitige estnische Dirigent wurde im September 2024 als Nachfolger des Texaners Case Scaglione zum Chefdirigenten des WKO berufen. Er hatte bereits bedeutende Positionen wie die Chefposition des Tallinn Chamber Orchestra oder die Künstlerische Leitung des MDR Rundfunkchors inne. Seit 2020/21 ist Risto Joost außerdem Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Theatre Vanemuine Tartu und ab 2027/28 übernimmt er zusätzlich dieselbe Position beim Kuopio Symphony Orchestra.

Risto Joost:

»Es hat mich außerordentlich gefreut zu erfahren, dass das WKO die Zusammenarbeit mit mir fortsetzen möchte. Die vergangenen zwei Jahre waren für mich sowohl persönlich als auch im kollegialen Miteinander äußerst inspirierend. Die uneingeschränkte musikalische Hingabe des WKO und seine hohe künstlerische Qualität sind das Leitmotiv, das mich nach Heilbronn geführt hat. Es berührt mich sehr, dass das Orchester diesen Dialog fortsetzen möchte. Unser Publikum in Heilbronn hat uns mit großer Verbundenheit bei unseren vielfältigen Programmen begleitet und unterstützt. Auch in Zukunft möchten wir unseren Zuhörer:innen ein abwechslungsreiches und mitreißendes musikalisches Programm bieten. Auf ein Wiedersehen in der neuen Saison.«

Das komplette Orchester hat sich einstimmig für eine Verlängerung seines estnischen Chefdirigenten ausgesprochen.

Marlise Riniker, Vorsitzende des Orchestervorstands des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn:

»Wir freuen uns sehr, dass wir mit Risto nun noch vier Saisons vor uns haben. Seine sehr konzentrierte Arbeitsweise mit den unterschiedlichsten Programmkonzeptionen beflügelt uns.«

An den Verhandlungen waren neben Risto Joost der Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Prof. Dr. Tomás Bayón, sowie die Geschäftsführende Intendantin Katrin Kirsch beteiligt.

Prof. Dr. Tomás Bayón, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Württembergisches Kammerorchester Heilbronn:

»In seinen ersten Jahren als Chefdirigent des WKO hat Risto Joost die Orchestermitglieder überzeugt und zu künstlerischen Höchstleistungen geführt. Er hat uns alle mit seinem hochkonzentrierten und zugleich mitreißenden Dirigat sowie seiner Offenheit als Mensch begeistert. Dies gilt auch für das Publikum und die Veranstalter an unseren Gastspielorten. Es war für den Stiftungsrat deshalb folgerichtig, dem WKO und ihm eine längere gemeinsame Perspektive zu geben.«

Katrin Kirsch, Geschäftsführende Intendantin Württembergisches Kammerorchester Heilbronn:

»Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, unseren charismatischen Chefdirigenten Risto Joost für zwei weitere Jahre an das WKO zu binden. Die Zusammenarbeit mit dem Orchester ist sehr fruchtbar, er ist beim Publikum sehr beliebt und bringt uns viele neue Impulse, nicht zuletzt durch seine Herkunft aus der baltischen Musik, aber auch z.B. durch die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Chören und Vokalsolisten.«