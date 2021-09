Wenn der Schulabschluss kurz bevorsteht oder bereits in der Tasche ist, aber noch nicht klar ist, wie es weitergehen soll, dann sind die Wegbereiter-Ausbildungen vielleicht das Richtige – das kann man bei Schneider herausfinden.

Auch Lehrer und Eltern, die endlich wieder eine Exkursion mit ihren Schülern und Kindern durchführen und dabei gleichzeitig Interesse für handwerkliche Berufe wecken möchten, können gerne vorbeikommen. Spontan möchten die Wegbereiter statt auf die Öhringer Wirtschaftsmesse nun in die Bodenverbesserungsanlage einladen. Die Wegbereiter haben ein tolles und sicheres Konzept ausgearbeitet, um an der frischen Luft große Baumaschinen, reale Arbeitsschritte und vor allem Ausbildungsberufe zu zeigen. Die Firma Schneider GmbH & Co. KG, »Ihr Wegbereiter in der Region«, öffnet am 30. September von 9 bis 17 Uhr die Bodenverbesserungsanlage für Ausbildungssuchende und Schulen. Dort wird beispielsweise gezeigt, was der Wegbereiter mit Erde alles schafft und welche interessanten Ausbildungsberufe dahinter stecken.

Spannende Outdoor- und Indoor-Ausbildungsberufe, insgesamt 12, gibt es zu entdecken. Für diejenigen, die ein Studium anstreben, stehen duale Studienplätzen an den Dualen Hochschulen in Stuttgart und Mosbach zur Auswahl. Einfach spontan sein, nächste Woche vorbeikommen und die Wegbereiter vor Ort kennenlernen. Um Voranmeldung wird gebeten: Frau Selina Sulzbacher, Fon: 07941-9126 79, Mail: s.sulzbacher@schneider-bau.de. Zudem ist ein Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) aller Teilnehmer nötig, unabhängig vom Genesen- und Geimpftenstatus.

Schneider Azubi Info, Do. 30. September, 9 bis 17 Uhr, Bodenverbesserungsanlge BVÖ, Öhringen, https://ihrwegbereiter.de/blog/azubi-info-tag