Schwäbisch Hall feiert 2025 Kulturjubiläum

In der Geschichte Schwäbisch Halls spielten Kultur und Kunst schon immer eine tragende Rolle. Im Kulturjubiläumsjahr 2025 feiert die Stadt Schwäbisch Hall acht Kulturinstitutionen, die in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag begehen. Doch wem kann man im kommenden Jahr genau gratulieren? Seit 100 Jahren erweckt der Verein Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. jeden Sommer durch seine Stücke die 500 Jahre alte Treppe vor St. Michael zum Leben. Sie ist damit die wohl außergewöhnlichste Theaterbühne Europas. Die WILDE MISCHUNG, so nennt sich das internationale Jugendtheaterfestival der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V., bringt seit 20 Jahren jugendliche Theatergruppen aus aller Welt zusammen. Dass die Theaterlandschaft in Hall vielfältig ist, zeigt auch Gerhards Marionettentheater. Es ist das größte und älteste Marionettentheater in Baden-Württemberg und bringt die Augen von großen und kleinen Gästen seit 100 Jahren zum Leuchten. Welche Bedeutung Bildung und Literatur für uns als Gesellschaft haben, das bringt uns die Ratsbibliothek in ihrem 450-jährigen Jubiläum näher. Die Bücher sind teilweise über vier Jahrhunderte alt und geben Einblick in eine vergangene Zeit. Die ehrenamtlichen Redakteurinnen und Redakteure des freien und lokalen Radio StHörfunk senden seit Sommer 1995. Anhören, Ausprobieren und Mitmischen ist hier die Devise. Fast alle Musikrichtungen sind im Programm vertreten. Als historische Stadt blickt Schwäbisch Hall voraus in eine weltoffene Zukunft. Seit 60 Jahren lernen am Goethe-Institut in Hall Studierende aus aller Welt die deutsche Sprache. Das besondere an diesem Goethe Institut ist, dass es das einzige in einer deutschen Kleinstadt ist. Völkerfreundschaft wird nicht nur über das Goethe Institut gelebt, sondern auch durch die Partnerstädte Schwäbisch Halls. 2025 feiert die Stadt 40 Jahre Partnerschaft und Freundschaft mit der Stadt Lappeenranta in Finnland. Lappeenranta ist als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum, als Universitätsstadt und touristischer Mittelpunkt Südfinnlands bekannt. Die Salzsieder-Wurzeln der Stadtgeschichte sind in Schwäbisch Hall stetig präsent. Der Große Siedershof Schwäbisch Hall des Verein Alt-Hall e.V. wahrt und überliefert seit 75 Jahren das Brauchtum und die Geschichte der Stadt. Dank ihm lebt die Jahrhunderte alte Tradition des Siederswesens noch heute in Hall fort und erinnert an die Entstehung der Stadt. Durch diese acht Jubilare wird das Kulturjubiläumsjahr 2025 für die gesamte Stadt, alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle Besucherinnen und Besucher zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Die Kooperationen zwischen den Jubilaren ermöglichen allen, Touristen oder Alteingesessenen, ein buntes Rahmenprogramm über das gesamte Jahr hinweg verteilt. Gebündelt tritt die kulturelle Stahlkraft der hällischen Kulturinstitutionen beim Kulturjubiläumsfest vom 23. - 25. Mai 2025 auf.

Mehr zu den Jubilaren und den Veranstaltungen von HALL OHHH KULTUR 2025 unter www.schwäbischhall2025.de

