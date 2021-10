SECOND IT Store GmbH spendet 3000€ an den Förderverein Help! - Wir helfen!

Die Haller Firma SECOND IT Store GmbH mit Filiale in Fellbach ist nicht nur eines der europaweit führenden Unternehmen im Bereich der Datenlöschung und des Remarketing gebrauchter IT-Hardware, sondern auch ein Unternehmen, bei dem Nachhaltigkeit und soziales Engagement keine leeren Worte sind.

So unterstützt SECOND IT Store seit mehreren Jahren als einer der wichtigsten Sponsoren Help! - Wir helfen! und seinen Förderverein (FHWh), der durch Übernahme von Organisations- und Informationskosten incl. Werbung sicherstellt, dass Spenden an den "Hauptverein" Help! - Wir helfen! (HWh) zu 100% für Hilfe vor Ort eingesetzt werden können. Bei der symbolischen Übergabe des 3000€ - Schecks an die Vorstände von HWh Dr. Christoph Hespelt (Vorstand Medizin und stv. Vorstand) und Heinz Zeisberger (Vorstandsvorsitzender) hatte die Geschäftsführerin Helene Ramona Rössler, die seit gut 10 Jahren HWh unterstützt, eine große Überraschung parat: Sie sagte zunächst für 2021 und 2022 zu, Premium Sponsor beim Förderverein zu werden. Das bedeutet, dass sich der leider bei der Scheckübergabe verhinderte Vorstand vom FHWh, Thomas Heizmann, über weitere 1000€ und 2022 auf 4000€ freuen darf. Was eine Spende über 4000€ bewirken kann wird deutlich, wenn man weiß, dass eine Lippenspaltenoperation (Hasenschartenoperation) durchschnittlich 400€ kostet!

Das Spendenkonto des FHWh bei der VR Bank HN - SHA: IBAN 08 6229 0110 0162 4980 04

Help! - Wir helfen! e.V.

Telefon: 0791 97827380, Fax: 0791 9707950

Internet: www.help-wirhelfen.de

Spendenkonto: 1234 005

VR Bank Schwäbisch Hall (BLZ 622 901 10)

IBAN: DE32 6229 0110 0001 2340 05