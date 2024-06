Das Seniorendorf Schloß Stetten wird erweitert und zwei Konzepte werden intelligent kombiniert. Insgesamt 77 neue Wohnungen im Service Wohnen und Betreutes Wohnen gegenüber des Gesundheitscampus Schloß Stetten ergänzen nach Fertigstellung die bestehende Seniorenresidenz Schloß Stetten mit bisher 190 Wohnungen und einer Pflegestation.

Im Jahr 2018 war Baustart für den Gesundheitscampus Schloß Stetten mit ärztlichen und therapeutischen Einrichtungen. Im letzten Jahr kam ein angeschlossenes Hotel mit dreizehn modernen und klimatisierten Zimmern dazu, um vor allem Vorsorgepatienten Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten und dieses Jahr ein 24h-Einkaufsmarkt. In einem weiteren Bauabschnitt werden jetzt sechs Häuser für das »Service Wohnen« und ein Haus für das »Betreute Wohnen« gebaut. Baufertigstellung ist für Ende 2025 / Anfang 2026 vorgesehen. Der Entwurf und die Planung stammen vom Bauherren Christian von Stetten selbst, als Architekten waren Thomas Müller (Öhringen) und Dieter Bäumlisberger (Künzelsau) sowie als Statiker Frank Scheper (Bühlerzell) am Projekt beteiligt.

Für die Feinabstimmung und Umsetzung des Projektes ist die Geschäftsführerin der Barockschloss Stetten GmbH, Anke Rauchbach verantwortlich und als Generalbauunternehmer konnte das Unternehmen Fritz Gauer GmbH & Co. KG aus Öhringen gewonnen werden. Die Interessenten für den ­Wohnungsverkauf (Investoren oder Selbstnutzer) und interessierte Mieter werden durch Verkaufsleiter Thorsten Klein unter 07940-987600 oder E-Mail info@vitara-

wohnen.de betreut. Im Jahr 2025 soll ein weiteres medizinisches bzw. therapeutisches Gebäude errichtet werden. Interessierte Ärzte und Dienstleister sind herzlich willkommen!

Am 14. August 2024 wird um 16 Uhr Richtfest für die neuen Wohngebäude gefeiert und am Abend sind die neuen Wohnungseigentümer und ­Wohnungsmieter zu einem kleinen Konzert des ­irischen Weltstars Chris de Burgh in den Festspielgraben von Schloß Stetten eingeladen. Chris de Burgh ist ein Freund von Hausherr Christian von Stetten und wird neben seinen Hits wie »Lady in Red« und »Don´t Pay The Ferryman« auch sein ­neues Album »The Legend of Robin Hood« ­präsentieren.

Medizinische Angebote am

Gesundheitscampus

• Praxis für Innere Medizin, Kardiologie und Leistungsmedizin

• Praxis für Anästhesie und Schmerztherapie - Dr. Andreas Kühn

• Praxis für Orthopädie - Florian Cording

• Zentrum für Prävention, Diagnostik und Leistung - Dr. Frieder C. Krafft

• Praxis für Ergotherapie, Logopädie – Zentrum Mensch - Volker Ehrmann

• Praxis für mobile Reha im Alter- Dr. Verena Ploenes

• Praxis für Physiotherapie, Physikalische- und Massagetherapie – Thera-Fit

• Praxis für Psychotherapie – Dipl.-Psych. Torsten & Barbara Fett

• Praxis für Fußpflege – Simone Häberle

• Sanitätshaus Seitz

• Höratelier Stiefel & Krist

• GaYa Yoga-Studio und Ayurveda

Der Gesundheitscampus verfügt außerdem über zwei OP-Säle mit Intensivbereich

Gesundheitscampus Schloß Stetten

Burgallee 55 bis 59,

74653 Künzelsau – Schloß Stetten

Fon: 07940-9876017

www.vitara-wohnen.de