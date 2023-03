Da steht ein Pferd auf‘m Flur: Shetlandponys besuchen die AWO-Station

Da steht ein Pferd auf‘m Flur...

Nein, das ist kein Witz: Einmal pro Woche kommen zwei kleine Shetland-Ponies aus einer -benachbarten Pferderanch in die AWO-Einrichtung in -Leingarten, um die Bewohner*innen zu erfreuen.

Am Faschingsdienstag mussten einige Bewohnerinnen und Bewohner der AWO Leingarten schon zweimal hinsehen, als statt Besuchern, Familie oder Pflegepersonal plötzlich ein Pferd durch die Eingangstüren schritt. Doch nur wenige Wochen später ist der Anblick des kleinen Shetland-Ponies Odysseus bereits normal geworden. Es begann mit einer spontanen Idee: »Die Besitzerin einer benachbarten Ranch, Claudia Gottlieb-Hennersdorf ist immer mit den Pferden an unserer Einrichtung vorbeigekommen«, erklärt Pflegedienstleitung ­Antje Georgi. »Irgendwann kam dann die Frage auf, ob es nicht mal möglich wäre, mit den Tieren auch mal die Bewohner*innen hier zu besuchen.« Gesagt, getan: Zunächst wurden mehrere Testläufe unternommen, um die Pferde an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Auch das Fahrstuhlfahren musste ausgiebig trainiert werden. »Als wir dann das erste Mal in den Wohnbereichen waren, herrschte ein großes Hallo«, so Georgi. »Einige waren zunächst etwas skeptisch, doch die Freude und Begeisterung hat bei den meisten dann doch überwogen.« Claudia Gottlieb-Hennersdorf schildert: »Es ist die Freude der Bewohner, es ist das Anfassen, die Haptik, das weiche Fell. Und plötzlich fangen einige Bewohner an, Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit hervorzukramen und Geschichten zu erzählen, wie sie früher selbst mal geritten sind.« Antje Georgi beschreibt die Pferdebesuche als enorme Bereicherung für das Pflegeheim am Leinbach: »Mittlerweile freuen sich die Leute schon richtig darauf.« Die Regelmäßigkeit sei wichtig, sowohl für die Bewohner als auch für die Tiere. Auch auf der ­Demenzstation kommen Odysseus und Mutter Odillia vorbei, was bei vielen bettlägerigen Patienten eine sichtbare Wirkung zeige: »Eine Dame hat über das Fell gestrichen und dabei immer wieder das Wort ‘Schön‘ gemurmelt«, beschreibt Gottlieb-Hennersdorf. »Da merkt man, was die Präsenz von Tieren auslösen kann.«

