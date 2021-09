Seit Ende 2019, noch bevor die Coronakrise das Thema Digitalisierung mit Wucht auf die Agenda von Unternehmen, Städten und Handel gehoben hat, beschäftigt sich das interkommunale Projekt „Online Handel(n) Esslingen/Plochingen“ mit den Herausforderungen, aber auch den Chancen des Internets für das lokale Gewerbe.

Nach einem umfangreichen Schulungsprogramm und zahlreichen Digitalisierungs-Stammtischen sowie der Umsetzung des Online-Schaufensters Plochingen, wird vom 4. bis 8. Oktober 2021 die temporäre Event- und Ausstellungsfläche „Smart Store - Ein Blick in die Zukunft des Einkaufens“ in der Esslinger Innenstadt eröffnet.

Im work-in.shop in der Küferstraße 8 sowie im Makers Inn der Makers League in der Küferstraße 46 wird ein umfangreiches Vortrags- und Workshop-Programm (u.a. für Schüler:innen) nebst Info-Inseln und Vorführungen erlebbar sein. Die Inhalte sind in vier Themenkomplexe unterteilt:

1. Online (lokal) Verkaufen und Einkaufen

2. Kundengewinnung/-bindung (Payment und Loyalty)

3. (Produkt-)Individualisierung und neue Flächenkonzepte

4. Katalysator Corona (und die neuen digitalen Helferlein)

Der „Smart Store“ lädt sowohl Gewerbetreibende als auch Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen wie auch die interessierte Öffentlichkeit ein, sich kreativ, konstruktiv und kritisch mit der Digitalisierung des Shoppings auseinander zu setzen.

Herausragend sind die beiden Referate von Dimitri Ravin (urban digital) „Smart City und die (gebaute) Innenstadt der Zukunft“ sowie von Holger Seidenschwarz (ibi research) „Wie Corona unser Einkaufsverhalten (dauerhaft) verändert hat“.

Mit ganz konkretem Nutzen für die Händler:innen findet am Dienstagnachmittag ein mehrstündiger Workshop „Wir bauen einen Online-Shop“ statt.

„Die Zukunft vereint sowohl das Digitale als auch das Analoge, vermeintliche Gegensätze zwischen Internet und Ladengeschäft lösen sich zunehmend auf. Produktion und Handel rücken mit neuen innovativen Flächenkonzepten (wieder) einander näher. Städte haben eine physische, aber zunehmend auch eine digitale Aufenthaltsqualität, der es Rechnung zu tragen gilt.“ so Andreas Haderlein vom Projektpartner cima.digital, der die beiden Städte Esslingen und Plochingen und die ca. 80 teilnehmenden Handels- und Dienstleistungsbetriebe zwei Jahre lang unterstützt und geschult hat.

Michael Metzler (Geschäftsführer EST Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH) hat das Projekt 2019 konzipiert. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit vielfältigen Schulungsangeboten, der konkreten Umsetzungsunterstützung mittels Digitalisierungsgutscheinen für die Gewerbetreibenden, dem Start des Online-Schaufensters mein-plochingen.de und jetzt mit dem Smart Store in Esslingen einen sehr großen Schritt gemacht um den Handel in der City in dessen Engagement in Sachen Digitalisierung zu stärken.“

Citymanager Thomas Müller wird vor Ort im Smart Store anzutreffen sein. Er motiviert jede:n Händler:in in Esslingen und Plochingen dazu in den „Smart Store“ zu kommen. „Einkaufen muss zukünftig erlebnisreich und komfortabel sein. Um mit dem Kunden regelmäßig und sympathisch zu kommunizieren und um präzise auf dessen Bedürfnisse eingehen zu können, ist es wichtig digitale Tools zu nutzen. Im Smart Store zeigen wir wie es gehen könnte.“

Das Projekt wird im Rahmen einer Kofinanzierung vom Verband Region Stuttgart namhaft gefördert.

Weitere Informationen mit den Details zu den verschiedenen Angeboten und den Aktionszeiten: https://projekt-online-handeln.de/