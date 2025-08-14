Kontrollraum optimal ausstatten: So gelingt eine ergonomische und zukunftssichere Kontrollraumumgebung

Ob im Verkehrssektor, in der Industrie oder gar in der Luft- und Raumfahrt: Kontrollräume sind essenziell für den betrieblichen Ablauf. Neben der technischen Komponente spielt dabei allerdings auch ein weiterer Faktor eine Rolle. So kann ein professionelles Arbeiten nur in einem ergonomischen Umfeld erfolgen. Umso wichtiger ist es, dass bei der Einrichtung von Kontrollräumen auch auf diesen Aspekt geachtet wird.

Den Kontrollraum optimal ausstatten und eine ergonomische Arbeitsumgebung sicherstellen

Ein optimal aufgebauter und ausgestatteter Kontrollraum schafft die Basis für eine Umgebung, in der Bedienpersonal Prozesse aufmerksam und effizienter überwachen und bei Bedarf Entscheidungen treffen kann. Der Schlüssel hierfür ist eine Kombination aus ergonomischem Design, technisch flexiblen Möbeln und einem durchdachten Raumklima.

Studien belegen, dass dies nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit, sondern auch auf die Produktivität des Personals hat. So ist das Risiko auf Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems durch einen ergonomischen Arbeitsplatz um 58 Prozent verringert, während die Produktivität durchschnittlich um 17 Prozent steigt.

Insofern ist es für Unternehmen beinahe unerlässlich, in hochwertige und ergonomische Ausstattung für den Kontrollraum zu investieren.

Ergonomische Normen, die es bezüglich der optimalen Ausstattung von Kontrollräumen zu beachten gilt

Um den Komfort des Personals in Kontrollräumen zu gewährleisten, gibt es gleich mehrere internationale Standards. Neben der ISO 11064, die die grundsätzliche Gestaltung von Leitzentralen regelt, kommt auch der ISO 9241 eine große Rolle zu.

Sie reguliert die Richtlinien mit Blick auf die Gebrauchstauglichkeit sowie die Ergonomie bei der Arbeit mit interaktiven Systemen. Wichtige Aspekte dieser Normen sind unter anderem Umgebungsparameter, die die Umgebungslautstärke sowie Beleuchtung und Temperatur eingrenzen.

Ebenso äußerst relevant: Den Kontrollraum mit den richtigen Möbeln ergonomisch gestalten

Flexible, höhenverstellbare Tische, ergonomische Stühle mit Lendenstütze und modulare Konsolen sind heutzutage zentrale Elemente bei der Einrichtung von Kontrollräumen. Insbesondere motorisch höhenverstellbare Tische haben sich aus medizinischer Sicht bewährt, da sie einen flexiblen Wechsel zwischen Stehen und Sitzen ermöglichen und zur Reduzierung von Rückenschmerzen beitragen, während parallel die Konzentration gefördert wird.

Modulare Möbel ermöglichen darüber hinaus eine unkomplizierte Umrüstung des Raumes, beispielsweise infolge technischer Erweiterungen oder veränderter Teamgrößen.

Kognitive Ergonomie: Die oftmals unterschätzte Komponente im Kontrollraum

Wenn von der Ergonomie gesprochen wird, geht es in aller Regel um einen für den Körper angenehmen und komfortablen Arbeitsplatz. Tatsächlich spielt jedoch auch die kognitive Ergonomie bei der Einrichtung von Kontrollräumen eine große Rolle.

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die Denkprozesse, Wahrnehmung und Gedächtnis während der Arbeit unterstützen und optimieren.

Durch klare Benutzeroberflächen, intuitive Alarmdarstellung und übersichtliche Informationshierarchien trägt die kognitive Ergonomie zu einer zuverlässigen Bedienbarkeit des Kontrollraums bei. Dies belegen auch Studien, die nachweisen konnten, dass die Reaktionszeit bei kritischen Ereignissen und Alarmen um bis zu 20 Prozent reduziert werden kann.

Welche konkreten Maßnahmen bezüglich eines Kontrollraumes positive Wirkung zeigen

Die Investition in einen sogenannten Kontrollraum ist eine in die Zukunft, die möglichst langlebig sein soll. Daher ist es essenziell, vor der Inbetriebnahme unterschiedliche Punkte zu kontrollieren, um gegebenenfalls Nachbesserungen vornehmen zu können. Hierzu zählen insbesondere:

Nutzerzentriertes Design mit Beteiligung des Bedienpersonals während der Planung

Studien und Simulationen vor Inbetriebnahme

Flexibilität der modularen Möbel und Konsolen

Optimierung nach wichtigen Normen wie ISO 11064 sowie ISO 9241

Wer seinen Kontrollraum optimal ausstatten möchte, für den zahlt sich ein gründliches Vorgehen definitiv aus

Unter dem Strich zeigt sich, dass die Ausstattung eines Kontrollraums konsequent erfolgen und vielfältige Aspekte berücksichtigen sollte. Ein normorientierter Plan umfasst dabei neben ergonomischen Möbeln auch ein gutes Raumklima sowie eine kognitive Gestaltung des Benutzerinterfaces.

Durch die bewusste Kombination dieser Elemente senken Unternehmen zahlreiche Gesundheitsrisiken, steigern die Reaktionsgeschwindigkeit und verbessern die Effizienz sowie die Motivation des Bedienpersonals.