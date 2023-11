Spenden im Advent: Wie sich der deutsche Fiskus daran beteiligen lässt

Ob für Menschen in Not oder für einen anderen mildtätigen Zweck. Für viele von uns gehört das Spenden im Advent dazu. Mit unserem Geld oder einer Sachspende möchten wir, dass auch andere eine unbeschwerte Vorweihnachtszeit erleben. Einen Vorteil können wir für uns nutzen, weil der deutsche Fiskus sich an unseren Spenden beteiligt. Der folgende Beitrag erklärt, wie dies geht und was bei dem Eintrag in die Steuererklärung zu beachten ist.

Spenden in der Steuererklärung: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Um eine Spende von der Steuer abzusetzen, wird eine offizielle Spendenbescheinigung des Spendenempfängers benötigt. Diese wird in der Regel am Anfang des Jahres erstellt, das auf den Zeitraum der Spendenzahlung folgt. Wurden im Laufe des Jahres mehrere Spenden getätigt, erhält der Spender eine Sammelspendenbescheinigung, auf der die Einzelspenden separat nach dem Tag der Spende aufgeführt sind.

Zusätzlich fordert das Finanzamt, dass die Spenden durch entsprechende Überweisungsbelege der Bank nachgewiesen werden. Größere Spenden – ab einem Betrag von 300 Euro – sollten deshalb nicht in bar geleistet werden.

Spenden gehören steuerlich zu den voll abzugsfähigen Sonderausgaben. Sie werden bis zu einem Anteil von 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte in voller Höhe als steuermindernde Ausgabe anerkannt. Bei dem Ansatz der Spende in der Steuererklärung gilt es, die Beträge in das richtige Formular einzutragen. In der Einkommensteuererklärung ist hierfür das Formular „Anlage Sonderausgaben“ vorgesehen. Die Beträge werden ab der Zeile 5 eingetragen.

Myriams-Fotos auf Pixabay

Spenden im Advent: Woran beteiligt sich der deutsche Fiskus?

Für die Absetzbarkeit einer Spende in der Steuererklärung sieht der Gesetzgeber bestimmte Regeln vor. So werden die Zuwendungen steuerlich nur anerkannt, wenn die Ausgabe zur Unterstützung einer der drei folgenden Zwecke erfolgt:

Spenden zur Förderung gemeinnütziger Zwecke

Spenden an Stiftungen

Spenden an politische Parteien

Die Spendenbescheinigung muss nicht zwingend bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung beigefügt werden. Sie sollte aber aufbewahrt werden, bis der Bescheid des Finanzamts rechtskräftig geworden ist. Bis dahin kann die Behörde zu jeder Zeit die Vorlage der Spendenquittung verlangen.

Was bedeutet Gemeinnützigkeit im Zusammenhang mit einer Spende?

Nach dem Steuerrecht wird die Zuwendung zu einem gemeinnützigen Zweck steuerlich begünstigt. Um die Voraussetzung der Gemeinnützigkeit zu erfüllen, muss die Tätigkeit des Spendenempfängers darauf ausgerichtet sein, der Allgemeinheit zu dienen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der Kreis der Personen, die von dieser Förderung profitieren sollen, nicht begrenzt ist. Zu den Tätigkeiten, die vom Gesetzgeber als gemeinnützig anerkannt werden, gehören der Sport, die Entwicklungshilfe und der Umweltschutz. Somit kann auch ein Verein die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit erfüllen.

Beispiel

Ein fußballbegeisterter Steuerzahler spendet für den regionalen Sportverein jedes Jahr einen Betrag von 1.000 Euro. Da es sich hierbei um einen gemeinnützigen Zweck handelt, kann er die Spende in der Steuererklärung ansetzen.

Was ist bei Spenden an politische Parteien zu beachten?

Bei Spenden an politische Parteien müssen zusätzliche Regeln beachtet werden. Wird ein Spender allein zur Einkommensteuer veranlagt, wird die Spende bis zu einem Betrag von 1.650 Euro direkt von der Steuerschuld abgezogen. Im besten Fall kann der Steuerpflichtige hiermit auf eine Steuererstattung hoffen. Wird ein Steuerpflichtiger zusammen mit dem Ehepartner oder dem Lebenspartner zur Einkommensteuer veranlagt, steigt der maximal abzugsfähige Spendenbetrag auf 3.300 Euro.

Als Voraussetzung dafür, dass die Spende an eine politische Partei sich auf die Höhe der Steuer auswirkt, muss es sich um eine politische Partei im Sinne des Parteiengesetzes handeln. Dies ist der Fall, wenn die Partei zum Ziel hat, auf die politische Willensbildung der Bürger Einfluss nehmen zu wollen.

Sachspenden in der Steuererklärung: Worauf kommt es an?

Bei Sachspenden in der Steuererklärung ist es wichtig, den Wert des gespendeten Gegenstands zu ermitteln. Hier legt das Finanzamt den Marktwert zugrunde. In diesem Zusammenhang wird auch unterschieden, ob es sich um einen neuen oder einen gebrauchten Gegenstand handelt.

Bei neuen Gegenständen kann der Wert anhand des Kaufbelegs ermittelt werden. Soll dagegen ein gebrauchter Gegenstand gespendet werden, ist für den Ansatz in der Steuererklärung der Wert entscheidend, der sich auf dem Markt ergibt. Entscheidend ist demnach, welcher Preis bei einem Verkauf dieses Gegenstands erzielt werden könnte. Um das herauszufinden, werden die Preise miteinander verglichen, die bei dem Verkauf ähnlicher Gegenstände erzielt werden konnten. Zu beachten ist allerdings, dass sowohl das Alter als auch der Zustand der Sachspende mit den angebotenen Produkten vergleichbar sein muss.

Wie wirkt eine Spende sich steuerlich aus?

Wer Geld oder eine Sache spendet, tätigt aus steuerlicher Sicht eine Sonderausgabe. Diese stellt als Kosten der privaten Lebensführung weder Werbungskosten noch Betriebsausgaben dar. Trotzdem hat der Gesetzgeber die Abziehbarkeit von Sonderausgaben zugelassen.

Zu diesen Sonderausgaben rechnen neben den Spenden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und die Beiträge zu anderen Versicherungen. Anders als bei diesen Vorsorgeaufwendungen erfolgt keine Behandlung als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben, die nur im Rahmen einer Höchstbetragsberechnung steuerlich anerkannt werden. Spenden zählen zu den unbeschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben. Allerdings ist auch hier zu beachten, dass die Spende nicht höher als 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte sein darf.

Was gilt für Spenden bis 300 Euro?

Spenden werden in der Regel durch den Überweisungsbeleg der Bank und einer offiziellen Spendenbescheinigung des Spendenempfängers nachgewiesen. Geht es jedoch um kleinere Spenden, bei denen der Betrag unter 300 Euro liegt, lässt der Gesetzgeber eine Ausnahme zu. Hier reicht ein vereinfachter Nachweis aus, um die Spende von der Steuer abzusetzen.

Beispiel

Wer sich auf dem Weihnachtsmarkt in Heilbronn zur Spende für einen mildtätigen Zweck entschließt, benötigt bis zu einem Betrag von 300 Euro einen einfachen Einzahlungsbeleg. Ohne den abgestempelten Nachweis des Spendenempfängers erkennt das Finanzamt die Spende als steuermindernde Ausgabe nicht an. Eine offizielle Spendenbescheinigung wird indes nicht benötigt.