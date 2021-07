Stadtwerke Ludwigsburg warnen: erneut unseriöse Abwerbemethoden am Telefon

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim warnen erneut vor unseriösen Abwerbemethoden. In den letzten Wochen wurden der SWLB vermehrt Betrugsfälle dieser Art gemeldet und zur Anzeige gebracht.

Der Ablauf ist immer gleich: Das Unternehmen am Telefon gibt sich als Stadtwerk aus und erfragt im Anschluss sämtliche Daten der Kunden. Diese stimmen dabei unwissentlich einem Lieferantenwechsel zu. „Das ist absolut unseriös“, erklärt Ulf Lauche, Privatkunden-Vertriebsleiter der Stadtwerke. „Da uns die relevanten Daten unserer Kundinnen und Kunden mit dem Vertragsschluss bereits vorliegen, werden diese nicht telefonisch von uns erfragt. Daher sollten Kunden die Anrufer souverän zurückweisen und sie umgehend der SWLB melden“, so Lauche weiter. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, in keinster Weise mit einem JA zu bestätigen – weder schriftlich noch mündlich noch per Smartphone.

Die Stadtwerke sammeln alle Vorgänge und behalten sich vor, rechtliche Schritte gegen diese Form des Wettbewerbs einzuleiten. Zudem kann der Lieferantenwechsel beim neuen Anbieter innerhalb von 14 Tagen per Einschreiben der Kunden widerrufen werden.

Bei weiteren Fragen unterstützt der SWLB-Kundenservice, Telefon: 07141 / 910-2099.