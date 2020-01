Stolperfallen vermeiden: Tipps für Häuslebauer

Kleine Infos mit großer Wirkung – worüber sich Häuslebauer im Vorfeld zu selten informieren

Die Suche nach einem passenden Grundstück sowie die Überprüfung des Finanzstatus sind meist gängige Praktiken, die man vor dem Bau eines Hauses durchführt. Zudem ist es wichtig, sich Gedanken über vermeintliche »Kleinigkeiten« zu machen. Nur so kann man bösen Überraschungen vorbeugen und das neue Eigenheim in vollen Zügen genießen. Mit diesen Tipps steht einem sicheren und durchdachten Bauverfahren sicher nichts mehr im Weg!

Baumschutzgesetz

Vor dem Bau eines Hauses ist es erst einmal wichtig, das passende Grundstück zu finden, welches die richtigen Maße für das geplante Traumhaus besitzt. Doch hier scheitert es bereits bei der Errichtung einiger Immobilien. Im Vorfeld eines Grundstückkaufs ist es wichtig, sich über die dort erlassene Baumschutzverordnung zu informieren. Laut diesem kann es verboten sein, bestimmte Bäume zu fällen, auch, wenn sie sich auf dem eigenen Grund befinden. Der Vorschrift unterliegen beispielsweise Bäume, die unter Natur- oder Denkmalschutz stehen und aufgrund ihres Alters unbedingt erhalten bleiben müssen. Eine so geschichtsträchtige Pflanze kann sehr schön im eigenen Garten sein, wenn allerdings das geplante Gebäude nicht mehr auf den Grund passt, wird sie eher zum Ärgernis. Deshalb ist es wichtig, sich bereits im Vorhinein über solche Verbote beim (Vor-) besitzer zu informieren.

Richtige Umrechnung der Maßeinheiten

Die korrekte Ableitung der Maßeinheiten scheint oftmals nebensächlich zu sein. Allerdings ist es enorm wichtig, die Maße richtig anzugeben, da nur so Fehlkonstruktionen vermieden werden können. Auch wenn das Thema inmitten des Hausbau-Trubels eher nebensächlich erscheint, sollte man sich hiermit definitiv beschäftigen. Entweder man lässt einen Profi die richtigen Maße nehmen oder man rechnet diese selbst mit einer entsprechenden Umrechnungstabelle aus. Denn schon ein paar Zentimeter können oftmals der Grund sein, wieso beispielsweise Fensterrahmen nicht passen. Insbesondere spezifische Eigenheiten des Herstellungslandes diverser Bauteile können hier und da für Verwirrung sorgen. Noch immer wissen viele Menschen beispielsweise nicht, wie von Zoll in andere Einheiten umgerechnet wird.

Grundwasserspiegel

Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den es vor einem Grundstückkauf zu achten gilt, ist die Höhe des Grundwasserspiegels. Denn bei einem sehr hohen Grundwasserspiegel müssen zusätzliche Isolierungsmaßnahmen getroffen werden, die meist sehr kostspielig sind. Die Höhe des Wassers im Boden hängt jeweils von der Bodenbeschaffenheit sowie von der geografischen Lage ab. Grundstücke in einem sehr Seen- und Fluss- reichen Gebiet haben einen wesentlich höheren Grundwasserspiegel, als Gründe in einer trockenen, niederschlagsarmen Region. Vor allem bei Häusern mit einem Keller kann die Höhe des Grundwasserspiegels zum Problem werden. Abhängig vom Wasserdruck sind unterschiedlich dicke und somit verschieden teure Materialien für die Abdichtung notwendig. Da sich dies schnell addieren kann, sollte der Grundwasserspiegel vorab geprüft werden!

Einrichtungsstil

Mit dem Einzug in eine neue Immobilien ist man verleitet, die Räume nach den neuesten Trends und den aktuellen Erscheinungen zu dekorieren, beziehungsweise auszustatten. Ist eine Vase schnell ersetzt, so wird es zum Beispiel bei einer ganzen Küche bereits schwerer diese auszutauschen. Deshalb gilt es zu schauen, wie man den eigenen Stil miteinbringen kann und trotzdem eine nahezu zeitlose Innenarchitektur auswählt. So fühlt man sich auch in zehn Jahren noch wohl!

Hierbei sollte man insbesondere darauf achten, schlichte Möbel und Einrichtungsgegenstände auszuwählen, da so durch Deko, Teppiche & Co eine individuelle und veränderbare Wirkung erzeugt werden kann. Außerdem haben sie den Vorteil, dass man sich an ihnen nicht so schnell satt sieht, wie beispielsweise an einem orangen Sofa oder hellblauen, gepunkteten Fliesen.

Flexibel planen

Zum Zeitpunkt der Hausplanung kann man oft noch nicht alle möglichen Lebensereignisse klar festmachen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Räume flexibel und vorausschauend zu planen. Denn wenn sich zum Beispiel in einigen Jahren der Wunsch nach Nachwuchs festigt, ist es vorteilhaft, bereits ein oder zwei mögliche Kinderzimmer eingeplant zu haben. In der Zwischenzeit können diese Räume etwa als Büro oder Gästezimmer genutzt werden. So spart man sich viel Geld und Aufwand, da nicht ganze Räume nach einigen Jahren erneut umgebaut werden müssen.

Außerdem macht es Sinn, eine eventuelle Barrierefreiheit zu bedenken. Dies mag für viele Häuslebauer noch in ferner Zukunft liegen, allerdings kann immer etwas Unerwartetes passieren – oftmals genügt ein gebrochener Fuß. Deshalb sollte das Haus so geplant sein, dass es möglicherweise barrierefrei gemacht werden kann (genug Platz für einen Treppenlift, eine ausreichend große Badewanne und Dusche, usw.).

Den Garten mitplanen

Viele Hausbauer verschieben die Planung des Gartens oft nach hinten, da sie bereits genug Zeit und Geld in die eigentliche Immobilie investieren. Dabei ist es sehr wichtig, die Grünfläche zumindest mitzuplanen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man sich wichtige Plätze verbaut und später kein schönes Gesamtbild mehr erzeugen kann. Es ist daher hilfreich, die Gartenplanung parallel zur Hausplanung in Angriff zu nehmen.

So kann eine einheitliche Wohn- und Grünfläche auf dem Grundstück entstehen und das Haus steht dem Garten später nicht im Weg. Ein Beispiel wäre hierfür der Pool – dieser muss nicht sofort gebaut werden (oftmals sparen Häuslebauer hier noch), trotzdem ist es wichtig, einen geeigneten Platz für den Pool zu finden und den sonnigsten Ort nicht mit einer Garage zu verbauen. Zudem hängen Gartengestaltung und auch die Bauweise der Garage von der Bauart des Hauses ab. Hier die richtige Wahl zu treffen, bedarf ebenfalls eines gewissen Brainstormings.

Einen unabhängigen Anwalt einschalten

Das Baurecht ist nicht nur in Baden-Württemberg ein sehr umfangreiches und komplexes Thema, bei dessen Verträgen sich manche bereits selbst ein Bein gestellt haben. Deshalb ist es ratsam, vor dem Unterzeichnen eines Bauvertrages einen unabhängigen, qualifizierten Anwalt einzuschalten, der das Anliegen prüft. Denn fatale Folgen kann nicht nur das Kleingedruckte haben, weshalb es am besten ist, sich von einem Profi vor diversen Klauseln warnen zu lassen.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass jeder Vertrag unterschiedlich ist und, dass ein einmal ohne Probleme unterzeichneter Vertrag kein Freifahrtschein ist. Auch wenn sich viele Menschen nach einem lukrativen Vertrag sehr sicher fühlen, ist es anzuraten immer einen Experten mit an Bord zu holen.

Schwarzarbeit bereitet meist nur Probleme

Theoretisch sollte es klar sein, dass Schwarzarbeit keine Alternative darstellt, zumal diese Form der Beschäftigung außerdem strafbar ist. Trotzdem denken viele Häuslebauer, es wäre überaus lukrativ, Handwerker schwarz arbeiten zu lassen und so Kosten zu sparen. Probleme bekommen die meisten, sobald grobe Mängel und Fehler im Anschluss an eine Arbeit festgestellt werden. Denn die Handwerker tragen aufgrund der »schwarzen Beschäftigung« keine Verantwortung und den Auftraggebern steht so kein Schadenersatz zu. Oftmals resultiert es darin, dass die gesamte Arbeit noch einmal neu gemacht werden muss und man so bei einem höheren Preis als bei einer rechtskonformen Durchführung liegt. Ganz abgesehen von den Umständen und der zeitlichen Beanspruchung.

Unterlagen aufbewahren

Was für die einen selbstverständlich klingen mag, ist es für die anderen nicht: Immer alle Unterlagen aufzubewahren. Hierbei sind unter anderem Verträge, Rechnungen und schriftliche Abmachungen (E-Mails, ect.) gemeint. Denn nur so kann man im Ernstfall seinen Standpunkt mit Belegen beweisen oder hat bei einer Reklamation die passende Rechnung parat. Am besten ist es, man macht sich eine Mappe in der alle wichtigen Unterlagen zum Thema Hausbau gesammelt werden und die man jederzeit griffbereit hat.

Ein weiter wichtiger Punkt, um Schäden sachgemäß zu dokumentieren, ist es außerdem regelmäßig die Baustelle zu besichtigen. Sollten Schäden oder Mängel entdeckt werden, sollte man sofort ein Foto davon machen. Denn nur so kann man den Verursacher später für das Problem verantwortlich machen und eventuell einen Schadensersatz verlangen.

Einen Zeitplan erstellen

Sich einen durchdachten Zeitplan zu erstellen und sich vor allem auch daran zu halten kann eine Menge Kosten und Nerven sparen. Denn mit einem gut getimten Zeitplan schiebt man Aufgaben nicht immer auf, sondern geht diese viel strukturierter an. Außerdem hat man so einen Überblick, was noch ansteht und was bereits gemacht wurde. Praktisch ist auch, dass man sich bereits im Vorhinein überlegen kann, wie lange man ungefähr für einen Termin braucht und sich entsprechend von der Arbeit freinehmen kann, beziehungsweise die Termine auf das Wochenende legen kann. So gerät man nicht unter Zeitdruck und kann sein Privatleben leicht mit dem Hausbau-Stress vereinbaren.