Stuttgart freut sich auf seine Gäste

Es ist ein lang ersehnter Neustart. Stuttgart heißt seine Gäste willkommen, und Stuttgart-Marketing sorgt mit seinen verschiedenen Serviceangeboten vor Ort wieder für erlebnisreiche Stadterkundungen: Ab 2. Juni ist der i-Punkt wieder für alle BesucherInnen geöffnet und die Stuttgart Citytour lädt zu ihrer attraktiven Rundfahrt ein. Das Weinbaumuseum in Uhlbach öffnet am 3. Juni seine Pforten.

„Der Hunger nach Freizeitaktivitäten ist groß. Mit den Öffnungen nach vielen Monaten der Pandemie gewinnt die Stadt Schritt für Schritt Lebendigkeit zurück“, freut sich Thomas Fuhrmann, Stuttgarts Finanzbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stuttgart-Marketing GmbH. „Endlich können wir wieder eine zunehmende Anzahl von Angeboten in der Stadt nutzen. Dafür bietet der i-Punkt beste Informationsmöglichkeiten.“

Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, ergänzt: „Die Wiedereröffnung des i-Punkts steht symbolisch für den gesamten Tourismus unserer Region, der wieder in Bewegung kommt. Wir dürfen nach langer Zeit wieder Gastgeber sein. Unser Citytour-Bus tourt ab dieser Woche und lädt zu Erkundungen in der Stadt ein. Er gehört längst zum touristischen Bild unserer Stadt. Außerdem freuen wir uns, dass ein Besuch im Weinbaumuseum und in der angeschlossenen Vinothek wieder möglich ist. Das ist ein verheißungsvoller Anfang.“

Tourist Information i-Punkt in der Königstraße

Der i-Punkt ist erster Anlaufpunkt für Stuttgarter:innen und Besucher:innen und bietet alles rund um einen gelungen Stuttgart-Aufenthalt: Individuelle Tipps für Unternehmungen in der Stadt und Ausflüge in die Region, Hotelzimmersuche, Buchung von Stadtrundgängen, Mobilitätsberatung, Stuttgart-Souvenirs und vieles mehr.

Stuttgart Citytour und Gästeführungen

Die rund 100-minütige Blaue Tour der Stuttgart Citytour führt im roten Cabrio-Doppeldecker-Bus entlang der wichtigsten Stuttgarter Sehenswürdigkeiten: dem Schlossplatz, dem Mercedes-Benz Museum, den Weinbergen und der Weissenhofsiedlung. Im Hop on Hop off-Prinzip können Besucher an den neun Haltestellen ganz individuell ein- und aussteigen. Auch die Gästeführungen starten mit den beliebten Stäffelestouren und der bekannten Frau Schwätzele-Tour.

Weinbaumuseum Stuttgart

Neue, bewährte und historische Ausstellungsstücke bringen in der „Alten Kelter“ im idyllischen Uhlbach die verschiedenen Facetten des Weinbaus in Stuttgart näher. Hier erlebt man die 2000-jährige Weinbaukultur mit allen Sinnen. In der modernen und gemütlichen Vinothek mit Blick ins Weinbaumuseum können die Weine gleich verkostet werden.

Hygienerichtlinien

Die Nutzung aller Angebote steht unter Vorbehalt und findet unter Einhaltung der zum Zeitpunkt des Besuchs gültigen Hygienerichtlinien statt. Zum Schutz unserer Gäste unterliegen alle Angebote der Stuttgart-Marketing den aktuell gültigen Hygieneanforderungen und Corona-Sicherheitsauflagen. So ist der Besuch des i-Punkts und des Weinbaumuseums sowie die Fahrt mit der Citytour derzeit (Stand 31.05.2021) ausschließlich unter Nachweis eines tagesaktuellen zertifizierten Negativ-Tests möglich. Private Selbsttests sind zum Einlass nicht erlaubt. Alternativ können eine Impfbescheinigung oder eine Genesungsbescheinigung vorgelegt werden. Zur kontaktlosen Übertragung der Kontaktdaten empfehlen wir die Nutzung der Luca-App. Alle Gäste müssen eine medizinische Schutzmaske (FFP2- oder Gesundheitsmaske) tragen.

Tourist Information i-Punkt – Öffnung am 2. Juni 2021 Königstraße 1a, 70173 Stuttgart (gegenüber Hauptbahnhof) Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr, Sonn- & Feiertag 10 – 16 Uhr www.stuttgart-tourist.de/a-tourist-information-i-punkt-stuttgart Stuttgart Citytour (Blaue Tour) – Start am 2. Juni 2021 Abfahrt direkt an der Tourist-Information i-Punkt Stuttgart, Königstraße 1A Fahrtzeiten: Mittwoch bis Sonntag stündlich von 10 – 16 Uhr www.stuttgart-tourist.de/stuttgart-buchen/stuttgart-citytour/stuttgart-citytour-blaue-tour Weinbaumuseum Stuttgart – Öffnung am 3. Juni 2021 Uhlbacher Platz 4, 70329 Stuttgart Öffnungszeiten: Donnerstag – Sonntag und Feiertage 11 – 18 Uhr www.weinbaumuseum.de