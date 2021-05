Stuttgarter Abgeordneter Haag sichert sich wichtige Zuständigkeiten in der FDP-Fraktion

Der im März neu gewählte Stuttgarter FDP-Abgeordnete Friedrich Haag ist neuer Sprecher für Wohnungsbaupolitik der liberalen Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Dazu wurde er bei der Klausurtagung der FDP/DVP Fraktion diese Woche bestimmt. Außerdem ist er Mitglied in den Landtagsausschüssen „Landesentwicklung und Wohnen“ sowie „Verkehr“. Friedrich Haag: „Es freut mich sehr, dass ich in meiner Fraktion das bekommen habe, was ich als Abgeordneter angestrebt habe. Wohnen, Entwicklung und Verkehr sind nicht nur entscheidende Themen für Stuttgart, sondern werden auch darüber entscheiden, wie attraktiv unser Land in Zukunft bleibt. Denn eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur, beste ÖPNV-Verbindungen sowie lebendige Städte mit guter Wohnqualität sind Standortvorteile für die Menschen – und Firmen.“

In der Ankündigung seiner politischen Leitlinien in diesen Bereichen nennt Haag als neuer wohnungsbaupolitischer Sprecher die Kernfrage, wie insbesondere in den Ballungsgebieten mehr, besserer und leistbarer Wohnraum für Miete und Erwerb entstehen kann. Hier sieht er insbesondere in Verbesserungen bei den Kosten und Bürokratielasten für Bauherren, Eigentümer und Investoren einen wichtigen Ansatz. Als „Paradebeispiel, wie die falsche Richtung aussieht“ nennt er die von der grünschwarzen Landesregierung vereinbarte Solaranlagenpflicht auf allen Dächern, die nach Ansicht Haags Wohnbau weiter verteuert und die Sanierung und den Ausbau von Dächern und Dachgeschossen auf lange Zeit verzögern wird.

In der Verkehrspolitik kündigt er seinen Widerstand und den seiner Fraktion gegen die Nahverkehrsabgabe in Form eines „Mobilitätspasses“ an. „Eine intelligente, vernetzte Verkehrspolitik sieht anders aus als Fahrverbote und Kostenlasten“, so Haag.

Schon länger engagiert sich der MdL auch für E-Fuels als Alternative zur Elektro-Mobilität. „Mit synthetischen Kraftstoffen können bestehende Verbrennungsmotoren klimaneutral betrieben werden und die vorhandene Kfz-Infrastruktur sowie die Automobilindustrie mit ihren vielen Arbeitsplätzen im Land haben weiterhin Zukunft.“

Kleine Anfragen und Anträge zu den Ausschuss-Themen seien in Vorbereitung, sagt Friedrich Haag, der als Stuttgarter Abgeordneter stets einen besonderen Blick auf die Situation in der Landeshauptstadt wirft. Sein erster Antrag „Buslinie X1 beenden“ galt denn auch der umstrittenen Schnellbusverbindung zwischen Bad Cannstatt und der Innenstadt.