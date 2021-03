Susanne Eisenmann im Interview: »Eisenmann will‘s wissen«

Susanne Eisenmann ist die erste Spitzenkandidatin der CDU. Die amtierende Kultusministerin ist die härteste Kontrahentin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sollte die CDU im traditionell konservativen Baden-Württemberg wieder zur stärksten Kraft im Landtag werden, wäre sie die erste Ministerpräsidentin des Landes. Auch wenn laut Umfragen ein Wechsel an der Regierungsspitze eher unwahrscheinlich scheint, zeigt sich Eisenmann kämpferisch. Im MORITZ-Interview erklärt sie, wie es ihr auch in Krisenzeiten gelingt möglichst bürgernah zu sein, was sich mit einer Ministerpräsidentin Eisenmann verändern würde und wie sie die Herausforderungen der Corona-Krise meistern möchte.

Der aktuelle Wahlkampf steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Wie schwierig ist es für Sie einen direkten Draht zu den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen?

Die Corona-Pandemie ist eine immense Herausforderung – für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Und natürlich beeinflusst die Pandemie auch unsere Kampagne. So eine Situation hatten wir noch nie. Es gilt Abstand zu halten, ohne dabei Distanz zu wahren. Wir haben meine »Eisenmann will’s wissen«-Tour durchs Land schon vor Monaten auf ein digitales Diskussionsformat umgestellt, ich führe digitale Zielgruppengespräche mit Unternehmern, Wissenschaftlern, Vereinsvorsitzenden und Ehrenamtlichen aus Sport und Kultur, Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern und Schülern. Da erreichen Sie oft mehr Menschen als mit Präsenzveranstaltungen. Aber wir verteilen mit Maske und Abstand auch Flyer auf Wochenmärkten, an U-Bahn-Haltestellen oder machen »Fenstergespräche« mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Ihre Nominierung als erste Spitzenkandidatin der CDU Baden-Württemberg war für viele eine Überraschung. Was zeichnet Sie als Politikerin aus?

Das sollten grundsätzlich andere beurteilen. Von vielen wird mir eine hohe Authentizität, schnelle Auffassungsgabe, ein gewisser Mut und Durchsetzungsstärke zugeschrieben. Mein Parteikollege Konrad Epple hat es unlängst umschrieben mit. »Wo Eisenmann draufsteht, ist Eisenmann drin.« Das trifft es ganz gut.

Sie wären die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs. Was kann die Schwäbin, was der Schwab nicht kann?

Sagen wir mal so: Wir sollten den Hebel nicht nur beschreiben und anschauen, sondern auch umlegen. Wir haben eine unterschiedliche Herangehensweise an Themen. Ich stehe für eine mutige Politik. Es geht aber nicht nur um Kretschmann oder Eisenmann. Wir beide sind Teil von Parteien, die völlig unterschiedliche Konzepte haben. Als CDU setzen wir auf Innovation statt Verbote und wollen Spielräume lassen, damit sich die oder der Einzelne bestmöglich entfalten kann.

Als Kultusministerin sind Sie unmittelbar in den politischen Umgang mit der Corona-Krise eingebunden. Wie bewerten Sie die aktuellen Entscheidungen und was würden Sie als Ministerpräsidentin am Vorgehen verändern?

Angesichts der Infektionszahlen vor Weihnachten war der Lockdown unvermeidbar und richtig. Es ist aber kein Geheimnis, dass ich mich als zuständige Ministerin für Bildung und Betreuung und nach vielen Gesprächen mit Kinderärzten, Kinderpsychologen, Sozialarbeitern und anderen Experten bei der Öffnung von Kitas und Grundschulen für ein schrittweises und altersdifferenziertes Vorgehen eingesetzt habe. Bildung und Betreuung müssen auch in Pandemiezeiten möglich sein, Kinder und ihre Eltern dürfen nicht zum Verlierer dieser Pandemie werden. Um auch Handel, Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur schrittweise eine Perspektive bieten zu können, müssen wir unsere Teststrategie mit kostenlosen und wohnortnahen Schnelltest-Angeboten deutlich erweitern.

Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode?

Es gibt viele wichtige Aufgaben. Aber eine zentrale Herausforderung ist, jetzt die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Unternehmen nicht irgendwie, sondern gestärkt aus dieser Corona-Krise herauskommen und wir auch in zehn oder zwölf Jahren noch in Wohlstand leben. Um den technologischen, ökologischen und digitalen Strukturwandel gut bewältigen zu können, müssen wir als Politik technologieoffen fördern und gerade der Automobilbranche, den Zulieferern und der Maschinenbauindustrie Spielräume lassen. Es geht hier um Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Menschen in unserem Land. Wir bekennen uns zu den Klimaschutzzielen, aber anders als die Grünen wollen wir nicht den Weg dorthin bestimmen. Wir wollen aber auch alles dafür tun, dass unsere Innenstädte nach Corona wieder attraktive und pulsierende Orte werden – mit Einzelhändlern, mit Restaurants und Bars, mit Kulturangeboten.

Gerade die Kultur-, Gastronomie- und Eventbranche haben schwer an den Folgen der Pandemie zu leiden. Welche konkreten Hilfsmaßnahmen für diese Branchen planen Sie?

Als Land haben wir Extra-Stabilisierungsprogramme für Gastronomie und Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche aufgelegt, zudem gibt es für Kulturschaffende einen fiktiven Unternehmerlohn und das Neustart-Programm. Aus vielen Gesprächen mit Gastronomen, Veranstaltern und Kulturschaffenden weiß ich aber, dass sie eigentlich keine Anträge stellen, sondern wieder arbeiten wollen. Ich hoffe, dass wir mit der Kombination aus deutlich mehr Schnelltests und Fortschritten beim Impfen bald eine Perspektive bieten können.

Was wäre Ihr größter Wunsch für die kommende Legislaturperiode?

Dass wir als Baden-Württemberg die Corona-Krise erfolgreich überwinden und wirtschaftlich wieder durchstarten.