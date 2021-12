SWLB: Öffnungszeiten aller Einrichtungen in den Ferien

Die Kundencenter der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) haben auch während der Weihnachtsferien geöffnet. Die Kundencenter in der Seestraße 18 in Ludwigsburg und in der Zeppelinstraße 3 in Kornwestheim sind werktags jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich öffnet das Kundencenter in der Seestraße am Samstag, 8. Januar, von 10:00 bis 14:00 Uhr. Die SWLB bittet ihre Kunden, im Internet unter www.swlb.de/kontakt einen Termin zu vereinbaren. Telefonisch sind beide Kundencenter unter der Rufnummer 07141 / 910-2099 sowie per E-Mail unter kundencenter@swlb.de zu erreichen. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember 2021 sowie am 1. und 6. Januar 2022 bleiben die Kundencenter geschlossen.

In Notfällen kann der Entstörungsdienst in der Leitwarte der SWLB 24 Stunden am Tag erreicht werden. Die Nummern sind für Gas/Wasser/Fernwärme 07141 / 910-2393, für das Stromnetz 910-2112 und für das Glasfasernetz 910-4290.

Öffnungszeiten der SWLB-Freizeiteinrichtungen während der Weihnachtsferien:

Wer in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 jede Menge Spaß und Action sucht, kommt in den Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke voll auf seine Kosten.

Wie wäre es, auf der Kunsteisbahn in Ludwigburg entspannt in die Ferien zu gleiten oder gar zu tanzen? Am 23. Dezember hat die Eisbahn von 9:00 bis 21:30 Uhr geöffnet. Die Eisdisco findet am gleichen Abend von 19:00 bis 21:30 Uhr statt. Heiligabend kann von 9:00 bis 13:00 Uhr Schlittschuh gelaufen werden. Die Eisbahn hat an allen Feier- und Ferientagen geöffnet. Für Fans der Eisdiscos beginnt das Jahr 2022 am Freitag, 7. Januar, von 19:00 bis 21:30 Uhr.

Am Samstag, 8. Januar, findet von 14:00 bis 15:30 Uhr die Kinderdisco statt, von 20:00 bis 22:00 Uhr können erwachsene Kufenfreunde bei der Oldie-Party den Abend ausklingen lassen.

Schwimmen ist am Heiligabend möglich im Alfred-Kercher-Bad in Kornwestheim sowie im Stadionbad Ludwigsburg. Für Entspannung sorgt die Saunalandschaft. Geöffnet von 09:00 bis 13:00 Uhr. Geschlossen hat die Saunalandschaft am 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Immer montags von 09:00 bis 22:00 Uhr findet die Damensauna statt, dienstags von 16:00 bis 22:00 Uhr die Herrensauna.

Sofern es die Corona-Bestimmungen zulassen, eröffnet die SWLB am 2. Januar um 08:00 Uhr das beliebte Heilbad Hoheneck wieder.

Alle Infos zu Ticketbuchung, Eintrittspreisen und aktuellen Corona-Bestimmungen unter: www.swlb.de/freizeit

Gutscheine

Für alle SWLB-Freizeiteinrichtungen können online unter www.swlb.de/gutscheine Wertgutscheine zu unterschiedlichen Beträgen erworben werden. Da ist garantiert für jeden was dabei, auch als Weihnachtspräsent in letzter Minute. Denn hier ist kein Versand erforderlich. Die Gutscheine kommen per E-Mail oder können direkt als pdf heruntergeladen und zu Hause ausgedruckt werden.