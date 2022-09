SWLB setzt auch bei Gebäudegestaltung voll auf die Sonne

Zwei Jahre ist es her, dass die Solarthermie-Anlage auf dem Römerhügel in Ludwigsburg offiziell in Betrieb gegangen ist. 2020 wurde das Klimaschutz-Modellprojekt der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim erfolgreich abgeschlossen. Die Freiflächen-Solarthermie-Anlage hat allein bis Juli 2022 4,7 Millionen Kilowattstunden Wärme erzeugt. Zum heutigen Stand wurde die garantierte Jahresmenge von 5,8 Mio. kWh erreicht, die Erwartungen wurden damit weit übertroffen. Ganz im Zeichen der Sonne hat die SWLB auch die Gestaltung angelegt. Das beauftragte Unternehmen ART-EFX aus Potsdam hat die Fassade des Technikbaus mit Sonnenblumen gestaltet. Zudem wurde der Funktionsablauf der Anlage aufgebracht. Die Anlage spart jährlich insgesamt 3.700 Tonnen CO 2 pro Jahr ein. Im Vergleich sind das rund 1,6 Millionen Liter Benzin, eine Waldfläche entsprechend der Größe von etwa 470 Fußballfeldern oder 500 Erdumrundungen mit dem Auto. Rund um die 1.088 Solarpanele, die sowohl auf Ludwigsburger als auch auf Kornwestheimer Gemarkung installiert wurden, ist der so genannte Sonnenpfad angelegt. Auf rund 800 Metern Rundweg und an acht Stationen inklusive Technikgebäude können Interessierte zum Beispiel die Kraft der Sonne endecken, wie die Städte Ludwigsburg und Kornwestheim gemeinsam mit der SWLB mit Klima und Artenschutz umgehen und was die Umgebung noch alles zu bieten hat.

Mehr Infos zum Sonnenpfad: www.swlb.de/sonnenpfad8