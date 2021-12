SWLB zeigt Macher für die Energiewende

Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende gehen alle an. Nicht nur lokale Energieversorgungsunternehmen, sondern auch die Bürger und Unternehmen. Eines ist klar. Ressourcen sind begrenzt, daher gilt es, sie - wo immer möglich - zu schützen. Erst die Summe vieler Einzelbeiträge garantiert Erfolgsaussichten. Auch in puncto Klimaschutz. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) haben sich bereits vor vielen Jahren Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität hat die SWLB allein 2020 mit dezentraler und klimafreundlicher Erzeugung 48.000 Tonnen CO 2 eingespart. Zur Kompensation müssten 4.800 Hektar Waldfläche neu gepflanzt werden. Das entspricht in etwa 83 Prozent der Fläche von Ludwigsburg und Kornwestheim. Mit der Inbetriebnahme des Holzheizkraftwerkes in 2010 oder dem Start der bundesweit größten Solarthermie-Anlage in 2020 hat die SWLB Leuchttürme im Boden verankert, die sogar bundesweit strahlen.

„Die SWLB macht seit Jahren die Energiewende vor Ort möglich“, sagt Christian Schneider, Vorsitzender der Stadtwerke-Geschäftsführung, und ergänzt: „Energiewende bedeutet für uns MACHEN! Nicht irgendetwas, sondern das Richtige - für mehr Klimaschutz.“ Machen ist das Motto des lokalen Versorgers - machen für die Energiewende. Schneider: „Die Energiewende braucht Menschen, die Lösungen schaffen und sie umsetzen. Daher zeigen wir in unserer aktuellen Kampagne Macher: Mitarbeiter, Entscheider und Bürger, die alle einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in der Region leisten.

Johannes Rager, Geschäftsführer der SWLB, unterstreicht diesen Gedanken: „Als Betreiber vieler Erzeugungsanlagen in Ludwigsburg und Kornwestheim sorgen wir für wohlige Wärme und immer die nötige Energie. Bei uns arbeiten die, die das möglich machen. Täglich stellen wir unseren Kunden Produkte wie Öko-Strom, Ladestationen und Photovoltaikanlagen zur Verfügung, die die Energiewende unterstützen, die helfen, CO₂-Emissionen zu reduzieren und das Klima zu schützen.“ Einer davon ist Jens Ronneberger, SWLB-Abteilungsleiter für die Ludwigsburger und Kornwestheimer Parkierungsanlagen und stellvertretender Bereichsleiter Freizeit & Mobilität. Er ist Macher: Offen, aktiv und dynamisch begeistert er mit innovativen Ideen rund um die Mobilität. Ronneberger lacht: „Ich mache der Mobilität Beine - mit digitalem Parkraum-Management, smartem Parken und neuen Parktechnologien. Zum Beispiel reduzieren wir mit unserer digitalen Stellplatzanzeige in zwei Tiefgaragen in Ludwigsburg den Parksuchverkehr und darüber jede Menge Fahrzeugemissionen und CO 2 .“

Ein anderes Beispiel ist die digitale Stellplatz-Reservierung bei Eventbuchung in der MHP Arena. „Hier funktioniert das smarte Parken mit innovativen Technologien, die mithilfe von Sensoren und Kameras freie Parkplätze erkennen und den Suchenden dank digitaler Beschilderung zum nächstgelegenen freien Platz navigieren“, so der Leiter von zehn Parkierungsanlagen. Er sorgt dafür, dass Parksuchverkehr ständig optimiert wird, gestaltet Parkraumbewirtschaftung besser und macht das Parken nachhaltiger. Jens Ronneberger ist ein Macher für die Energiewende.

Schneider: „Jeder von ist ein Macher. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern den Weg zu einem nachhaltigeren Leben und Wirtschaften einschlagen. Denn wir alle sind aufgerufen, einen Beitrag für das Klima zu leisten. Die SWLB schafft mit öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur, digitalem Parken, Balkon- und Photovoltaik-Anlagen wichtige Voraussetzungen, dass wir alle etwas zur Energie- und Verkehrswende beitragen können.“

Weitere Macher

Magda Gorska geht täglich energiegeladen an den Start - als Mitarbeiterin der Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg. Die Diakonie hat ihren Fuhrpark komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Wenn Magda ist unterwegs, um für das Wohl Hilfsbedürftiger zu sorgen, bewegt sie sich völlig emissionsfrei. Die Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge wurde von den SWLB bereitgestellt.

Auch BlüBa-Direktor Volker Kugel setzt auf grüne Power. Volker Kugel ist Teil der SWLB-Kampagne. Schon bald soll es im schönsten Garten der Region mithilfe von Funktechnologie (LoRaWan) im Erdboden noch Ressourcen-schonender zugehen. Mit smarten Feuchtigkeitssensoren, installiert durch die Stadtwerke, wird zukünftig Wasser gespart. Die Sensoren geben digital Auskunft darüber, wann Pflanzen wieder gegossen werden müssen. Übrigens gibt es im Blühenden Barock ganz besondere Pflanzenarten, die C0 2 -absorbierend wirken – sehr clever.

Simon Schneider sorgt für gute Ernte auf Deutschlands größter Solarthermie-Anlage. Der Meister aller Klassen ist Betriebsleiter des Holzheizkraftwerkes. Innovative Projekte wie das Holzheizkraftwerk, die Solarthermie-Anlage, der Bau des Eisspeichers im neuen Startquartier grünbühl.living, 23 energieeffiziente Blockheizkraftwerke belegen die Rolle der SWLB wichtigster Akteur der Energiewende vor Ort. Ihr Anspruch: eine dezentrale und damit klimafreundliche Energieerzeugung.

Klara gibt der Zukunft Auftrieb und kann, was andere nicht mehr können: Schwimmen. Klara ist nicht nur Teilnehmerin eines Kinder-Schwimmkurs im Stadionbad Ludwigsburg, sondern auch Teilnehmerin der Macher-Kampagne.

Alle MACHER für die Energiewende auf der Internetseite der der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim: www.swlb.de/macher . #MACHERFÜRDIEENERGIEWENDE