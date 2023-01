Tobias Mann sorgt für Lacher beim Kulturpalazzo 2023

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause fand am Donnerstag, 19. Januar, wieder das Kulturpalazzo in der Flina Kulturhalle in Flein statt.

Das Charity- Event des gemeinnützigen Vereins miteinander e.V., konnte in der ausverkauften Flina insgesamt 22.000 Euro einsammeln für die zahlreichen Kinder- und Jugendorganisationen, die miteinander e.V. unterstützt.

Der Verein miteinander e.V wurde 2014 gegründet und unterstützt und engagiert sich für sozial benachteiligte, in Not geratene und behinderte Kinder und wird von engagierten Bürgern und Firmen der Region finanziert und gefördert.

Der 1. Vorsitzende Joachim Scholz bedankte sich bei den zahlreichen Spendern, darunter die Volksbank Heilbronn, Tom Bucher und Frank Ammann: "Das Zeichen einer starken Gesellschaft ist, dass auch das schwächste Glied, Kinder und Jugendliche, gefördert werden", so Scholz. Hier leiste das Ehrenamt, was die "Profis", also der Staat nicht immer im vollen Umfang leisten könne.

Bevor die Spendenempfänger auf die Bühne gebeten wurden, begrüßte Joachim Scholz den Kabarettisten Tobias Mann auf der Bühne. Der vielfach ausgezeichnete Comedian sorgte mit seinem Programm "Mann gegen Mann" für viele Lacher beim begeisterten Publikum in der Flina.

Unter Einbeziehung von Flügel und Gitarre unterhielt der gebürtige Mainzer die Gäste mit Analysen zu gesellschaftlichen und auch politischen Fragen und stellt dabei fest, dass er die härtesten Diskussionen mit sich selbst führt. Seine inneren Monologe, weiß Tobias Mann zu berichten, sind härter als die wüsten Beschimpfungen, die er auf social media ertragen muss. Von den Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft über das Rappen von Goethes Faust veranstaltete Tobias Mann einen komödiantischen Rundumschlag auf der Fleiner Bühne und ließ sich auch von kurzzeitigen technischen Problemen nicht aus dem Konzept bringen.

Nach mehreren vom Publikum geforderten Zugaben beendete Tobias Mann sein Programm und überließ die Bühne wieder Joachim Scholz, der die Spendenempfänger des Charité-Events zu sich bat. Die Funktionäre bedankten sich für die Unterstützung durch miteinander e.V. und berichteten unter anderem kurz von den Problemen, mit denen sie während der Pandemie zu kämpfen hatten wie zum Beispiel der ausgefallene Präsenzunterricht und die fehlende digitale Ausstattung an den Schulen.

Miteinander e.V. unterstützt mit den eingesammelten Spenden dieses Jahr die Freie Johannesschulen Flein, die Silcher Grundschule, die Wartbergschule Heilbronn, den Zeppelin Kindergarten und die Mitternachtsmission der Diakonie Heilbronn.