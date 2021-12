Good News in herausfordernden Zeiten: Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) ist in der aktuellen „Focus“-Klinikliste als Top-Krankenhaus benannt worden. In diesem Jahr konnten sich das RBK, das RBK Lungenzentrum Stuttgart (Klinik Schillerhöhe) sowie die Klinik Charlottenhaus im Vergleich zum Vorjahr sogar noch deutlich verbessern. Und es gibt noch mehr Auszeichnungen.

Top-Krankenhaus, Top-Arbeitgeber: In der Gesamtplatzierung national rangiert das Robert-Bosch-Krankenhaus auf Platz 48 (Ergebnis Vorjahr: Platz 71). In Baden-Württemberg erreichte das RBK Platz 9 (Ergebnis Vorjahr: Platz 10). Mit diesen Ergebnissen zählt das RBK mit seinen Standorten zu den besten Kliniken in Deutschland.Für die „Focus“-Klinikliste werden durch ein unabhängiges Rechercheinstitut jährlich niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie Chefärzte relevanter Fachkliniken befragt. In die Auswertung fließen zudem Hygienestandards, die Ausstattung der Krankenhäuser sowie Kennzahlen aus den Qualitätsberichten, Telefoninterviews und Fragebögen ein. Neben dem medizinischen Leistungsspektrum werden zur Klinik-Bewertung auch pflegerische Themen zur Personalausstattung, Qualifikation und Organisation sowie zu besonderen Leistungen und Angeboten abgefragt.Ein besonders gutes Ergebnis erzielte das Robert-Bosch-Krankenhaus in diesem Frühjahr zudem im Ranking des US-Nachrichtenmagazins „Newsweek“. Unter der Rubrik „Best Hospitals Germany 2021“ ist das RBK mit Rang 21 als einzige Nicht-Universitätsklinik unter den ersten 25 Top-Krankenhäusern in Deutschland platziert und hat sich auch hier um etliche Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbessern können. Erstellt und publiziert wird das Ranking vom US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ in Kooperation mit dem Statistikportal „Statista“. Das komplette Ranking „Best Hospitals 2021 Germany“ ist zu finden unter: www.newsweek.com/best-hospitals-2021/germany

Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber durch „DIE WELT“ und „Capital“

Zwei weitere Auszeichnungen hat das RBK als Arbeitgeber erhalten. Die überregionale Tageszeitung „DIE WELT“ und die Wirtschaftszeitschrift „Capital“ haben jeweils in Zusammenarbeit mit Marktforschungsinstituten erhoben, welche Unternehmen als Arbeitgeber besonders attraktiv sind. In beiden Untersuchungen konnte das RBK sehr gute Platzierungen erzielen und zählt demnach zu den besten Arbeitgebern der Region („Capital“) bzw. Deutschlands („DIE WELT“).

Das Ansehen des Robert-Bosch-Krankenhauses profitiert von den diversen Auszeichnungen: „Die guten Platzierungen des RBK sind für uns eine Bestätigung unserer Anstrengungen. Sie sind zugleich ein Ansporn, weiterhin durch das Bündeln und Vorantreiben aller Kräfte in Diagnostik, Therapie und Forschung auch in pandemiebedingt herausfordernden Zeiten unseren Patientinnen und Patienten die qualitativ bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen“, so Prof. Mark Dominik Alscher, Medizinischer Geschäftsführer des RBK. „Diese Leistungen wären ohne das Engagement unserer Mitarbeitenden nicht möglich. Ihnen gilt deshalb der besondere Dank der Krankenhausleitung.“ Alscher blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir gehen gut vorbereitet in das neue Jahr.“

Robert-Bosch-Krankenhaus Die Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH (RBK) in Stuttgart ist ein von der Robert Bosch Stiftung getragenes Krankenhaus der Zentralversorgung mit Funktionen der Maximalversorgung an drei Standorten. Seit 1978 zählt das Robert-Bosch-Krankenhaus zu den Akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Tübingen. Mit 1.041 Betten nehmen das RBK, seine Standorte Klinik Charlottenhaus und Klinik Schillerhöhe sowie die Klinik für Geriatrische Rehabilitation im Jahr bis zu 40.000 Patienten stationär auf. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich die Patienten individuell betreut fühlen. Forschungsinstitute zur Klinischen Pharmakologie und zur Medizingeschichte sind dem Krankenhaus angegliedert. Mehr Informationen unter www.rbk.de