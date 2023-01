Top-Unternehmen, die Bitcoin für den Ölhandel nutzen

Öl ist nach wie vor eine der wichtigsten Energiequellen weltweit. Websites wie oilprofits nutzen künstliche Intelligenz und perfekte Handelsstrategien, um Einsteigern beim Handel zu helfen. Der Ölmarkt ist jedoch relativ volatil, und Angebotsänderungen können zu erheblichen Preisveränderungen führen. Daher verlassen sich die Ölgesellschaften auf Banken und Finanzinstitute, um ihre Vermögenswerte sicher zu verwahren.

Bitcoin hat sich zu einer beliebten digitalen Währung entwickelt. Dennoch hat er praktische Anwendungen, die ihn zu einem attraktiven Anlageinstrument machen: extreme Preisvolatilität, niedrige Transaktionskosten und Datensicherheit.

Bitcoin liefert die Blockchain-Technologie, die diese Unternehmen nutzen, um Unternehmen zu gründen, die es Anlegern ermöglichen, am globalen Ölmarkt teilzunehmen, ohne dass sie dafür Banken benötigen. Die Verwendung von Bitcoin durch diese Unternehmen hat eine Welle des Interesses bei institutionellen Anlegern ausgelöst, die sich überlegen, wie sie diese Kryptowährung effizienter als bisher nutzen können.

1. Saudi Arabian Oil Co.

Saudi Aramco ist das wichtigste Ölunternehmen der Welt und die einzige nationale Erdölgesellschaft in Saudi-Arabien. Die NYSE ist eine Börse mit Sitz in New York City. Sein Aktienkurs ist seit 2017 um 500% gestiegen und sein Wert liegt bei über 2 Billionen Dollar (Stand: April 2018). Aufgrund seines hohen Ansehens wird Saudi Aramco regelmäßig unter den Top-Unternehmen gelistet, die an anderen Börsen gehandelt werden.

Das Hauptproblem für Saudi Aramco ist, dass es kein effizientes Modell für Transaktionen mit großen Ölunternehmen wie Chevron oder Shell hat, die beide in der Produktion und im Handel mit Erdölprodukten tätig sind. Deshalb hat das Unternehmen vor kurzem damit begonnen, Öl mit Hilfe von Bitcoin zu handeln.

2. Petrochina:

Petrochina ist eines der größten Staatsunternehmen Chinas und hat mehr als 6.000 Öl- und Gasserviceprojekte in mehr als 30 Ländern. Das Unternehmen ist führend in der Öl- und Gasförderung und nimmt eine strategische Position unter den chinesischen Privatunternehmen in diesem Bereich ein. Sein Jahresumsatz beträgt mehr als 160 Milliarden Dollar.

Petrochina begann 2018 mit dem Handel von Öl mit Bitcoin, nachdem sein CEO sagte, dass die niedrigen Transaktionskosten von Bitcoin für Finanzinstitute attraktiv sind. Bisher hat Petrochina auch Pläne zur Übernahme von Blockchain-Startups angekündigt.

3. Maersk Oil:

Wer Erdölprodukte über herkömmliche Kanäle kaufen oder verkaufen möchte, muss auf Banken zurückgreifen, die hohe Gebühren für die Abwicklung gewöhnlicher Transaktionen verlangen. Maersk Oil hat begonnen, Öl mit Bitcoin zu handeln, um diese Gebühren zu vermeiden. Der Ölpreis wird seit 1864 aktiv an den Märkten gehandelt und gilt als einer der wichtigsten Faktoren, die das weltweite Angebot und die Nachfrage nach Rohöl beeinflussen.

4. Trafigura:

Anfang März 2018 kündigte Trafigura an, dass es Bitcoin für den Handel mit Rohöl und anderen physischen Rohstoffen an den US-Terminbörsen einsetzen wird. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es einige Vermögenswerte, die sich auf US-Bankkonten befinden, auf ein Konto der Royal Mint Gold (RMG) verlagern wird, das aus Sicherheitsgründen die Blockchain-Technologie nutzt.

5. Die Bitfury Gruppe

Das Unternehmen bietet Blockchain-Lösungen für viele Unternehmen an. Der dem Bitcoin unterworfene Zahlungsabwickler bietet Zugriff auf die gesamte Bitcoin-Blockchain und sammelt Austauschdaten von verschiedenen Unternehmen weltweit. Damit ist es eines der bekanntesten Mining- und Transaktionsverarbeitungsunternehmen auf dem Markt.

6. Rapidzpay:

Rapidzpay ist ein in New York ansässiges Krypto-Startup, das im Bereich des Rohstoffhandels tätig werden will. Es bietet hohe Liquidität, niedrige Transaktionsgebühren und sichere, mit Kryptowährungstechnologie verschlüsselte Transaktionen für Zahlungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine schnelle Geldabwicklung, ist transparent und erhebt keine Umrechnungsgebühren oder Servicegebühren für Transaktionen, die über sein Netzwerk abgewickelt werden.

7. BP PLC

Die Aktien von BP werden seit 1977 an der London Stock Exchange gehandelt. Der Jahresumsatz des Unternehmens übersteigt fast 200 Mrd. $, und trotz der von den OPEC-Ländern verursachten Herausforderungen auf den Energiemärkten konnte das Unternehmen seine Kapitalisierung im Jahr 2017 leicht erhöhen.

BP ist in über 80 Ländern tätig und hat bedeutende Investitionen außerhalb Europas, wie z.B. Beteiligungen an der russischen Rosneft. Dieses staatliche Erdölunternehmen produziert rund 3 Millionen Barrel Öl pro Tag. Das Unternehmen hat vor kurzem mit dem Bitcoinhandel begonnen und ist von den einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin als Zahlungsmittel beeindruckt.

Der Austausch von Blockchain-Assets ist eine neue Art des Ölhandels und könnte von anderen großen Unternehmen übernommen werden, wenn Bitcoin populärer wird und die Marktvolatilität nachlässt. Der weltweite Ölmarkt wird derzeit auf mehr als 300 Milliarden Dollar geschätzt. Nehmen wir an, andere Unternehmen folgen dem Trend dieser fünf Konzerne und beginnen, bitcoin zu akzeptieren. In diesem Fall können sie ihre Kosten für Transaktionen mit hohen Gebühren senken oder Drittvermittler ausschalten. Bitcoin-Transaktionen gelten heute als die bessere Art, Zahlungen in der Ölwelt zu tätigen, da sie viel schneller, sicherer und billiger sind als die üblichen Bankkanäle.