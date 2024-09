In den US-Präsidentschaftswahlen 2024, bei denen Donald Trump und Kamala Harris als Kandidaten gegeneinander antreten, zeichnet sich ein intensiver und polarisierender Wahlkampf ab. Trump, der bereits von 2017 bis 2021 Präsident der USA war, setzt auf eine Rückkehr ins Weiße Haus, während Kamala Harris, die derzeitige Vizepräsidentin unter Joe Biden, die erste Frau und "Person of Color" ist, die von der demokratischen Partei für das Amt des Präsidenten nominiert wurde. Beide Kandidaten repräsentieren kontrastierende Visionen für die Zukunft des Landes.

Donald Trump: Der Rückkehrer

Trump tritt an, nachdem er sowohl in seiner Amtszeit als auch danach die politische Landschaft in Amerika entscheidend geprägt hat. Er beschreibt sich selbst als Kandidat der „Anti-Establishment-Bewegung“, die sich gegen das politische Establishment und den „Tiefen Staat“ richtet. Seine Wahlkampfthemen drehen sich um Wirtschaftswachstum, nationale Sicherheit und eine strikte Migrationspolitik. Trump stellt sich als der starke Führer dar, der das Land wieder auf Erfolgskurs bringen kann, indem er vor allem auf eine strikte „America First“-Politik setzt. Zu seinen Unterstützern zählen vor allem ländliche Wähler, Konservative und Anhänger der Republikanischen Partei, die ihn als „Verteidiger der Freiheit“ sehen.

Trump führt seinen Wahlkampf oft im direkten Dialog mit seinen Anhängern, nutzt Großveranstaltungen und Social Media, um seine Botschaften zu verbreiten und seine Anhänger zu mobilisieren. Bei einer dieser Veranstaltungen fielen Schüsse und Donald Trump wurde von einer Kugel am Ohr gestreift. Der 20-jährige Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet.

Kamala Harris: Die historische Kandidatin

Kamala Harris hat als Vizepräsidentin von Joe Biden eine zentrale Rolle in der aktuellen Regierung gespielt und betont in ihrer Kampagne die Erfolge der Biden-Administration. Dazu zählen der wirtschaftliche Aufschwung nach der Pandemie, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Investitionen in Infrastruktur und den Klimaschutz. Harris steht für eine progressive Politik, die auf Inklusion, Diversität und Gerechtigkeit abzielt. Sie vertritt Ansichten wie eine Reform des Strafjustizsystems, den Ausbau des Gesundheitssystems und Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Als Frau und als Person mit afroamerikanischen und südasiatischen Wurzeln bringt Harris eine neue Perspektive in den Wahlkampf ein. Sie spricht Wählergruppen an, die sich stärker repräsentiert fühlen wollen, darunter Frauen, People of Color und jüngere Wähler. Harris bringt als ehemalige Staatsanwältin ihre Erfahrung in der Strafverfolgung mit.

Zentrale Wahlkampfthemen

Wirtschaft : Während Trump verspricht, die Wirtschaft durch Deregulierung und Steuersenkungen anzukurbeln, setzt Harris auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Stärkung der Mittelschicht. Der Umgang mit Inflation und Arbeitslosigkeit wird ein zentrales Thema sein.

: Während Trump verspricht, die Wirtschaft durch Deregulierung und Steuersenkungen anzukurbeln, setzt Harris auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Stärkung der Mittelschicht. Der Umgang mit Inflation und Arbeitslosigkeit wird ein zentrales Thema sein. Gesundheitswesen : Harris plädiert für den Ausbau von „Obamacare“ und eine stärkere Einbindung der Regierung in das Gesundheitssystem. Trump hingegen unterstützt eine stärkere Privatisierung und will weniger staatliche Eingriffe.

: Harris plädiert für den Ausbau von „Obamacare“ und eine stärkere Einbindung der Regierung in das Gesundheitssystem. Trump hingegen unterstützt eine stärkere Privatisierung und will weniger staatliche Eingriffe. Klima : Harris setzt sich für strikte Klimaschutzmaßnahmen ein, während Trump den Fokus auf wirtschaftliche Interessen und Energieunabhängigkeit durch fossile Brennstoffe legt.

: Harris setzt sich für strikte Klimaschutzmaßnahmen ein, während Trump den Fokus auf wirtschaftliche Interessen und Energieunabhängigkeit durch fossile Brennstoffe legt. Einwanderung : Trumps harte Haltung zur Einwanderung wird erneut im Zentrum seiner Kampagne stehen. Harris verfolgt eine reformorientierte Politik, die Humanität und Ordnung kombiniert.

: Trumps harte Haltung zur Einwanderung wird erneut im Zentrum seiner Kampagne stehen. Harris verfolgt eine reformorientierte Politik, die Humanität und Ordnung kombiniert. Justiz und Recht: Während Harris als ehemalige Staatsanwältin für eine Reform des Justizsystems steht, möchte Trump einen „Law and Order“-Ansatz weiterverfolgen, um Kriminalität zu bekämpfen.

»Democrats« und »Conservatives«: Die Wählerbasis

Die Wählerbasis von Trump besteht primär aus weißen, konservativen Amerikanern, insbesondere in ländlichen Bundesstaaten, während Harris auf Unterstützung aus dicht besiedelten Staaten sowie aus Minderheitengruppen und jungen Wählern setzt. Dieser Gegensatz spiegelt im gewissen Maße die Polarisierung der USA wider, nicht zuletzt wegen den im starken Kontrast zueinander stehenden Positionen beider Kandidaten. Die Basis von Trump besteht aus einer loyalen Anhängerschaft, die ihm trotz zahlreicher Kontroversen treu bleibt. Harris hingegen versucht, ein breites Bündnis aus progressiven Wählern, Minderheiten und gemäßigten Republikanern, die mit Trumps extremen Positionen nicht einverstanden sind, zu schmieden. Eine Spaltung, die sich in vielerlei Hinsicht äußert: In den USA erfreuen sich politische Wetten – insbesondere durch die technologische Entwicklung durch moderne Zahlungsmethoden wie Apple Pay – zunehmender Beliebtheit. Besonders der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl wird in den kommenden Wochen Gegenstand zahlreicher Wetten werden.

Ausblick

Der Wahlkampf zwischen Trump und Harris verspricht einer der polarisiertesten und umkämpftesten in der jüngeren Geschichte der USA zu werden. Beide Kandidaten stehen für völlig unterschiedliche Visionen des Landes und setzen auf ihre jeweiligen Stärken, um die Wähler zu überzeugen. Während Trump auf seine Wirtschaftserfolge und seine populistische Basis setzt, möchte Harris mit einer Botschaft von Fortschritt, Gleichheit und Inklusion eine breite Koalition an Wählern hinter sich vereinen. Die Wahl 2024 wird daher ein zentrales Kapitel im politischen Kampf um die Zukunft der USA darstellen.